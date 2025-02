USA und Russland starten Ukraine-Gespräche in Riad - ohne Kiew

- von Humeyra Pamuk und Pesha Magid

Riad (Reuters) - Die Außenminister der USA und Russlands, Marco Rubio und Sergej Lawrow, haben in Riad direkte Gespräche über die Ukraine aufgenommen.

Das Treffen der beiden Chefdiplomaten und ihrer Delegationen in der saudiarabischen Hauptstadt war das erste dieser Art, das mit einer solch hochkarätigen Besetzung seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast drei Jahren aufwarten konnte. Die Ukraine selbst saß am Dienstag jedoch ebenso wenig mit am Tisch wie Vertreter ihrer europäischen Unterstützer. Das hatte bereits im Vorfeld in Kiew, Brüssel, Berlin und Paris Befürchtungen geschürt, dass die USA über die Köpfe der Europäer hinweg mit Russland Vereinbarungen treffen könnten, die letztlich entscheidend für die künftige Sicherheitslage auf dem Kontinent sind.

Ziel der Gespräche ist es, Möglichkeiten zur Beendigung des Kriegs auszuloten. Darüber hinaus soll es zumindest nach russischer Auffassung auch um die bilateralen amerikanisch-russischen Beziehungen gehen, die im Zuge des Ukraine-Kriegs auf den tiefsten Stand seit Ende des Kalten Kriegs abgekühlt sind. Zudem könnte das Treffen den Weg für einen angedachten Gipfel zwischen den Präsidenten der beiden Staaten ebnen, Donald Trump und Wladimir Putin. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte in Moskau, Putin habe "von Anfang an seine Bereitschaft zu Friedensgesprächen" betont.

Zum Auftakt der Gespräche wurden Medien zugelassen, um die beiden Delegationen zu filmen. An einem mit Blumengestecken geschmückten Tisch saßen unter den Augen der saudiarabischen Gastgeber auf der einen Seite Rubio sowie der Nationale Sicherheitsberater Mike Waltz und Trumps Nahost-Beauftragter Steve Witkoff. Ihnen gegenüber nahmen Lawrow und Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow Platz. Fragen der anwesenden Presse beantworteten sie nicht. Der Leiter des russischen Staatsfonds, Kirill Dmitriew, schlug allerdings am Rande der Gespräche vor Journalisten optimistische Töne an: "Wir sehen wirklich, dass Präsident Trump und sein Team Problemlöser sind. Sie sind bereits zahlreiche große Herausforderungen sehr schnell, sehr effizient und sehr erfolgreich angegangen." Dmitriew könnte im Verlauf zu der Delegation hinzustoßen, um auch wirtschaftliche Fragen zu erörtern.

KREML: EU-BEITRITT JA, NATO-MITGLIEDSCHAFT NEIN

Parallel dazu machte Kreml-Sprecher Peskow noch einmal deutlich, dass Russland einen Beitritt der Ukraine zur Nato strikt ablehnt. Gleichzeitig sagte er aber auch, dass die Ukraine wie jedes andere Land das souveräne Recht habe, der Europäischen Union beizutreten. "Wir sprechen über Integration und wirtschaftliche Integrationsprozesse. Hier kann natürlich niemand irgendeinem Land etwas vorschreiben, und das werden wir auch nicht tun." Russlands Haltung sei jedoch anders, wenn es um den Beitritt der Ukraine zu militärischen Allianzen gehe. "In Fragen der Sicherheit, die Verteidigung oder militärische Bündnisse betreffen, gibt es natürlich eine völlig andere Position."

Die US-Regierung hatte im Vorfeld des Treffens in Riad bereits erklärt, dass sie eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine auch nach Ende des Kriegs für unrealistisch hält. Bei führenden europäischen Politikern ist das einer der Punkte, die für erhebliche Kritik sorgen, handle es sich doch um ein unnötig vorab gemachtes Zugeständnis an Putin. Auch das Vorgehen der USA insgesamt, das ohne enge Absprache mit den Europäern oder Kiew geschah, sorgt für massive Verstimmung in den transatlantischen Beziehungen.

Eingefädelt wurde das Treffen in Riad durch ein Telefonat zwischen Trump und Putin in der vergangenen Woche, was einer deutlichen Abkehr vom bisherigen Ukraine-Kurs der USA unter Trumps Vorgänger Joe Biden gleichkam. Biden hatte offizielle Kontakte mit Russland vermieden, da Moskau aus seiner Sicht ohnehin nicht wirklich an Frieden interessiert war. Trump schrieb sich jedoch schon im Wahlkampf auf die Fahnen, den Konflikt rasch beizulegen. Bei den Gesprächen in Riad handele es sich um eine erste Kontaktaufnahme nach dem Telefonat zwischen Trump und Putin, um festzustellen, ob Moskau ernsthaft an einem Ende des Krieges interessiert sei, sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums.

Scheinbar regelrecht überrannt wurden die Europäer vom Vorgehen Trumps. Nachdem die Differenzen zur US-Regierung auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende deutlich zutage traten, beriefen sie kurzfristig am Montag ein Treffen auf Staats- und Regierungschefebene in Paris ein. Es ging darum, gemeinsame Positionen abzustecken und die Frage, wie Europa seine Verteidigungsfähigkeit schnell stärken und unabhängiger gestalten könne. Im Fokus stand auch das Thema, wie ein potenzieller Frieden in der Ukraine - etwa durch die Entsendung von europäischen Truppen in das Land - abgesichert werden könnte. Eine einheitliche Position zeichnete sich hier nicht ab.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilte auf dem Kurznachrichtendienst X mit, sie habe Trumps Ukraine-Gesandten Keith Kellogg gesagt, dass Europa mit den USA zusammenarbeiten wolle "um einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine zu erreichen". Von der Leyens Büro erklärte, die Kommissionschefin habe zudem während des Treffens mit Kellogg betont, "dass jede Lösung die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine respektieren muss, unterstützt durch starke Sicherheitsgarantien".

(geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr.; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)