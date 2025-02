Aktien New York: Etwas schwächer - Zollunsicherheit belastet

Die auf rekordhohem Niveau notierenden US-Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand nach den ersten 15 Handelsminuten 0,33 Prozent tiefer bei 44.408 Punkten. Der mit Technologieaktien gespickte Nasdaq 100 sank um 0,23 Prozent auf 22.114 Punkte. Der breit aufgestellte S&P 500 verlor 0,21 Prozent auf 6.117 Zähler.

Im Fokus stehen die jüngsten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump. Diese hätten die Sorge vor einem sich ausweitenden Handelskonflikt am Leben gehalten, sagten Marktteilnehmer. Trump hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf den Import von Autos in die USA in Aussicht gestellt. Er will sich am 2. April konkreter dazu äußern. Wenngleich Beobachter das Vorgehen Trumps weiterhin eher als Verhandlungsmasse in den internationalen Handelskonflikten sehen, schürt die Debatte weiter Unsicherheit mit Blick auf die Preisentwicklung. Es wird befürchtet, dass Importzölle die Inflation wieder anheizen könnten.

Damit rückt dann auch das im Handelsverlauf anstehende Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank in den Fokus. Händler dürften dieses nach Hinweisen auf die Zinsaussichten und auf die Auswirkungen der US-Zollpolitik durchleuchten. "Das Fed-Protokoll hat das Potenzial, die Volatilität am Aktienmarkt zu erhöhen, wenn die Notenbank-Mitglieder die möglichen Auswirkungen von Trumps jüngsten politischen Initiativen und Entscheidungen auf die Inflation eingehender diskutiert haben sollten", sagte Ulrich Urbahn, Leiter Multi-Asset-Strategie und Research bei der Privatbank Berenberg.