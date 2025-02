Bundeswirtschaftsminister Habeck: Zollspirale mit den USA verhindern

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck warnt vor einer "Zollspirale" mit den USA. Der Grünen-Politiker sagte mit Blick auf Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump, es sei wichtig, dass sich die Europäische Kommission in enger Abstimmung mit Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten dafür einsetze, dass die Zölle nicht kommen.

"Wir müssen hier mit geradem Rücken mit den USA verhandeln", sagte er. Eine Zollspirale müsse verhindert werden. Es müsse aber auch klar sein: "Wenn es nicht gelingt, die Zölle durch Verhandlungen abzuwenden, dann ist die EU vorbereitet, und wir werden reagieren. Die EU wird sich nicht rumschubsen lassen."

Trump droht, Einfuhren von Autos in die USA deutlich zu verteuern. Das könnte die ohnehin kriselnde deutsche Automobilindustrie hart treffen. Die Zölle auf den Import von Autos in die USA würden "in der Nähe von 25 Prozent liegen", sagte Trump auf eine entsprechende Frage bei einer Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago im US-Bundesstaat Florida. Am 2. April wolle er sich konkreter dazu äußern. Die Aufschläge würden nicht anfallen, wenn Unternehmen in den USA produzierten./hoe/DP/jha