dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax hält sich auf Rekordniveau - Teil 1

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - WEITER IM AUFWIND - Weiter aufwärts könnte es auch zur Wochenmitte am deutschen Aktienmarkt gehen. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wird der Leitindex Dax moderat im Plus erwartet. Er würde damit an die ebenfalls verhaltenen Gewinne des Vortages anknüpfen. Es könnte also zu einer weiteren Höchstmarke reichen, die Luft scheint allerdings zunehmend dünner zu werden. Der Broker IG taxierte den Dax zuletzt mit 22.868 Zählern leicht im Plus, aber knapp unter dem Rekordhoch vom Vortag. Seit Jahresbeginn steht für das Börsenbarometer ein Aufschlag von fast 15 Prozent zu Buche. Für den MDax der mittelgroßen Titel ging es immerhin um fast 11 Prozent nach oben. Rückenwind lieferte zuletzt die Hoffnung auf eine Lösung des Ukraine-Konfliktes sowie auf Wirtschaftsreformen nach der Bundestagswahl in Deutschland.

USA: - KRAFTLOS - Nach der feiertagsbedingten Pause zum Wochenstart hat den New Yorker Börsen am Dienstag über weite Strecken frischer Schwung gefehlt. Zum Handelsende kamen die Indizes aber nochmal voran, der breit aufgestellte S&P 500 schloss mit plus 0,24 Prozent quasi auf Rekordhoch bei 6.129,58 Zählern. Der mit Technologie-Aktien gespickte Nasdaq 100 hatte bereits gleich zum Börsenstart ein Rekordhoch erreicht und kam diesem zum Börsenschluss mit plus 0,23 Prozent auf 22.164,61 Punkte nochmals nahe. Der Leitindex Dow Jones Industrial gelangte am Ende noch ins Plus und endete 0,02 Prozent höher auf 44.556,34 Punkten.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden. Auf der Stimmung lastete einmal mehr die Debatte um mögliche US-Zölle auf Autoimporte. So stellte US-Präsident Donald Trump Zölle in Höhe von 25 Prozent in Aussicht. Wenngleich Beobachter das weiterhin eher als Verhandlungsmasse in den internationalen Handelskonflikten sehen, die die USA anzetteln, sorgt die Debatte weiter für Unsicherheit. In Hongkong fiel der Hang Seng zuletzt um 0,7 Prozent, der CSI 300 mit den chinesischen Festland-Aktien notierte hingegen moderat im Plus. Für den japanischen Nikkei-225 ging es um 0,4 Prozent nach unten.

DAX 22844,50 0,20% XDAX 22878,63 0,13% EuroSTOXX 50 5533,84 0,25% Stoxx50 4740,79 0,47% DJIA 44556,34 0,02% S&P 500 6129,58 0,24% NASDAQ 100 22164,61 0,23%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 131,90 +0,01%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0455 0,07% USD/Yen 151,75 -0,18% Euro/Yen 158,66 -0,10%

BITCOIN:

Bitcoin 95.288 -0,34% (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 76,03 +0,19 USD WTI 72,07 +0,22 USD

