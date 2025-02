EQS-Adhoc: HAMBORNER REIT AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Prognose

19.02.2025 / 18:37 CET/CEST

HAMBORNER REIT AG, Goethestraße 45, 47166 Duisburg, 19. Februar 2025

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MMVO

HAMBORNER REIT AG: Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand der HAMBORNER REIT AG hat am heutigen Tag die folgende Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 verabschiedet:

Miet- und Pachterlöse: 87,5 – 89,0 Mio. Euro (Aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2024: 92,0 – 93,0 Mio. Euro)

Funds from operations (FFO): 44,0 – 46,0 Mio. Euro (Aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2024: 50,0 – 51,0 Mio. Euro)

Die voraussichtliche Verminderung der Erlöse aus Mieten und Pachten gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf bereits erfolgte Veräußerungen von Bestandsimmobilien zurückzuführen sowie auf die kurzfristig erwartete Unterzeichnung eines Verkaufsvertrages für eine weitere Immobilie. Das kumulierte Transaktionsvolumen wird sich voraussichtlich auf circa 47 Mio. Euro belaufen.

Der zum gegenwärtigen Zeitpunkt prognostizierte Rückgang des operativen Ergebnisses (FFO) resultiert zum einen aus den verminderten Mieterlösen aufgrund der erfolgten bzw. anstehenden Objektveräußerungen, zum anderen aus gegenüber dem Vorjahr erhöhten Instandhaltungs- und Personalaufwendungen sowie Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer und regulatorisch indizierter Projekte.

Da Zeitpunkt und Volumen einer möglichen Reinvestition der Erlöse aus den Immobilienverkäufen sowie daraus resultierender positiver Effekte auf Umsatz und operatives Ergebnis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur schwer prognostizierbar sind, hat die Gesellschaft im Rahmen der Prognoseerstellung auf eine Berücksichtigung von potenziellen künftigen Immobilienankäufen verzichtet. Darüber hinaus wurden keine weiteren selektiven Objektverkäufe berücksichtigt, die gegebenenfalls im weiteren Jahresverlauf im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements initiiert werden.

Ungeachtet der bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr beabsichtigt der Vorstand vor dem Hintergrund der planmäßigen Geschäftsentwicklung im Jahr 2024, der diesjährigen Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 0,48 Euro je Aktie vorzuschlagen.

Angesichts des reduzierten Umsatz- und Ergebnisausblicks für das Geschäftsjahr 2025 sowie einer auch mittelfristig zu erwartenden höheren Kostenbelastung werden Vorstand und Aufsichtsrat die Dividendenpolitik der Gesellschaft überprüfen, woraus sich gegebenenfalls eine angepasste Ausschüttungsstrategie ergeben könnte.

Weiterführende Informationen zu den zuvor genannten Immobilienverkäufen sowie den Prognoseannahmen wird die Gesellschaft im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 am kommenden Dienstag, den 25. Februar 2025, kommunizieren.

HAMBORNER REIT AG

Der Vorstand

Mitteilende Person:

Christoph Heitmann

Head of Investor Relations, Financing & Corporate Communications

info@ir.hamborner.de

+49 (0)203 5440532

DISCLAIMER

Diese Mitteilung wurde von der HAMBORNER REIT AG (nachfolgend "HAMBORNER") ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die Mitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der HAMBORNER ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der HAMBORNER oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch HAMBORNER unterzogen worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Mitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Mitteilung, eigene genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. HAMBORNER schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder -verluste sowie Geldbußen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Mitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig aus. HAMBORNER gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser Mitteilung. HAMBORNER übernimmt keine Verpflichtung, die Informationen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Mitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Mitteilung bekannt werden.

