EQS-News: Steyr Motors veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2024 – Prognosen erreicht, weiteres Wachstum erwartet

EQS-News: Steyr Motors AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Steyr Motors veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2024 – Prognosen erreicht, weiteres Wachstum erwartet



19.02.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Steyr Motors veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2024 – Prognosen erreicht, weiteres Wachstum erwartet

Umsatz und bereinigtes EBIT im Rahmen der Prognose

Output von 729 Motoren in 2024

Ausblick 2025: Umsatzanstieg von mindestens 40 % bei einem Output von mehr als 1.250 Motoren und EBIT-Marge von mindestens 20 %

Steyr, Österreich, 19. Februar 2025 – Die Steyr Motors AG(ISIN AT0000A3FW25), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich maßgeschneiderter Motoren für einsatzkritische Defense- und zivile Anwendungen, hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger und untestierter Zahlen einen Konzern-Umsatz von EUR 41,7 Mio. (Vorjahr: EUR 38,1 Mio.) erzielt. Das EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr auf EUR 6,4 Mio. (Vorjahr: EUR -5,8 Mio.). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 15,4 % gegenüber -15,2 % im Vorjahr. Das um Sondereffekte im Zusammenhang mit der Sanierung und Kosten für das Börsenlisting bereinigte EBIT erreichte im Geschäftsjahr 2024 einen Wert von EUR 10,1 Mio., das entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 24,1 % (Vorjahr: EUR 3,6 Mio. bzw. 9,4 %). Die Kennzahlen liegen somit im Rahmen der im Oktober 2024 zum Listing der Aktien der Steyr Motors AG an der Frankfurter Börse kommunizierten Prognosen.

Wesentlich zum Wachstum beigetragen hat die robuste Nachfrage nach Hochleistungsaggregaten im zivilen Bereich und insbesondere im Defense-Sektor. Auf regionaler Ebene sorgten sowohl die positive Geschäftsentwicklung in Europa als auch die intensivierten Vertriebsinitiativen im Zuge der Asien-Expansion sowie in der MENA-Region für maßgebliche Impulse im Geschäftsjahr 2024.

„Wir haben Steyr Motors erfolgreich transformiert und das Unternehmen wieder auf einen profitablen Wachstumskurs gebracht. Basierend auf einem hohen Auftragsbestand und vielversprechenden Verhandlungen mit einer Reihe hochkarätiger Rüstungsunternehmen sowie der forcierten Expansion in Asien rechnen wir auch 2025 und darüber hinaus mit einem deutlichen Wachstum“, kommentiert Julian Cassutti, CEO von Steyr Motors.

Vor dem Hintergrund der im vergangenen Geschäftsjahr gesetzten Meilensteine, des vorhandenen Auftragsbestands und der laufenden Kundengespräche erwartet der Vorstand ein weiteres starkes Wachstum. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Steyr Motors gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatzanstieg von mindestens 40 % bei einem Output von mehr als 1.250 Motoren (Vorjahr: 729 Motoren). Die EBIT-Marge erwartet der Vorstand bei mindestens 20 %. Das Wachstum wird insbesondere durch die verstärkten Aktivitäten in Asien, der MENA-Region und Nord- sowie Südamerika angetrieben.

Der Geschäftsbericht und die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden am 18. März 2025 veröffentlicht.



Unternehmensprofil der Steyr Motors AG

Mit Hauptsitz in Steyr, Österreich, ist die Steyr Motors AG ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von speziellen Hochleistungs-Motoren mit hoher Leistungsdichte und Langlebigkeit. Die Motoren des Unternehmens werden hauptsächlich in Defense-Spezialfahrzeugen, Booten (sowohl Defense als auch zivil) sowie als Hilfsaggregate („APU“) für Kampfpanzer und Lokomotiven eingesetzt. Im Gesamtjahr 2024 erzielte Steyr Motors einen Umsatz von EUR 41,7 Mio. und ein EBIT von 10,1 Mio. Für das Jahr 2025 strebt Steyr Motors ein Umsatzwachstum von mindestens 40 % im Jahresvergleich, eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 20 % sowie eine Produktionsmenge von mehr als 1.250 Einheiten an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Steyr Motors AG

Investor Relations

Phone: +436766222367

E-mail: ir@steyr-motors.com

www.steyr-motors.com

Pressekontakt in Deutschland, Österreich, Schweiz

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Phone: +49 89 125 09 0333

E-mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Pressekontakt in Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Phone: +33 06 26 59 49 05

E-mail: matthieu.meunier@clai2.com

Pressekontakt in UK

14:46 Consulting

Tom Sutton

Phone: +44 7796 474940

E-mail: tsutton@1446.co.uk

19.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Steyr Motors AG Im Stadtgut B1 4407 Steyr Österreich Telefon: +43 7252 2220 E-Mail: office@steyr-motors.com Internet: https://www.steyr-motors.com/de/ ISIN: AT0000A3FW25 WKN: A40TC4 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale); Wiener Börse (Vienna MTF) EQS News ID: 2087743

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2087743 19.02.2025 CET/CEST