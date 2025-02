GNW-News: Bitget Veröffentlichungen Januar 2025 Transparenzbericht für Marktwachstum und Innovation

^VICTORIA, Seychellen, Feb. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://www.bitget.com/), das führende Unternehmen für Kryptowährungsaustausch und Web3, hat seinen Transparenzbericht für Januar 2025 veröffentlicht, in dem ein dynamischer Start in das Jahr hervorgehoben wird, gekennzeichnet durch ein deutliches Wachstum des Handelsvolumens, des Engagements auf der Plattform und der Innovationen im Ökosystem. Bitget hat das BGB-Ökosystem durch strategische Initiativen erweitert, darunter die Einführung eines BGB-Liquiditätspools auf Uniswap und eines Liquiditätspools von 1,1 Millionen Dollar auf Bulbaswap nach der Integration mit Morph Chain. Diese Bemühungen verbessern die Cross-Chain-Kompatibilität, vertiefen die Liquidität und positionieren BGB als starke Säule des Bitget-Ökosystems. Darüber hinaus berichtete Bitget Research, dass 20 % der Gen Z- und Gen Alpha-Befragten bereit sind, Kryptowährungen in ihre Altersvorsorge einzubeziehen, was auf eine Verschiebung der Präferenzen bei der langfristigen Finanzplanung zu digitalen Vermögenswerten hindeutet. Im Januar wurden mehrere Plattformverbesserungen eingeführt. Bitget TraderPro Season 4 startete mit einem Grand Prize von 10.000 USDT, der Tradern ermöglicht, Strategien zu testen und Renditen zu optimieren. Der HodlerYield-Service wurde eingeführt und ermöglicht Nutzern, passives Einkommen zu erzielen, indem sie USDE und weETH halten. Bitget Seed, ein KI-gestützter Algorithmus, wurde vorgestellt, um Web3-Projekte im Frühstadium zu identifizieren, während eine strategische Integration mit Zen Kryptozahlungen in 11 Fiat-Währungen vereinfachte. Bitget ist auch die erste zentrale Börse, die TAO-Staking anbietet und damit die Möglichkeiten für Nutzer(innen) erweitert, Belohnungen zu verdienen. Bitget Wallet hat sein Angebot mit einem 1-Million-Dollar-Airdrop für BGB- Inhaber(innen), einer exklusiven Zusammenarbeit mit Bitrefill für kryptobasierte Geschenkkarten und KI-Agenten-Handelszonen-Funktionen erweitert. Die Unterstützung von Limit-Orders durch Wallet auf Base- und Solana-Ketten verbessert die Möglichkeiten des automatisierten Handels weiter. Zu den weltweiten Aktivitäten gehörten die Teilnahme an der Crypto XR- Veranstaltung in Auxerre, Frankreich mit über 3.000 begeisterten Teilnehmer(inne)n, sowie Neujahrstreffen auf den Philippinen, in Vietnam, Russland, Spanien, Portugal, Italien, Kenia und anderen Regionen. Diese Veranstaltungen förderten tiefere Verbindungen zu den Nutzer(inne)n und zeigten die wachsende globale Präsenz von Bitget. Die Errungenschaften von Bitget im Januar 2025 bauen auf dem Schwung von 2024 auf und etablieren die Plattform als eine erstklassige, auf Sicherheit, Innovation und Zugänglichkeit konzentrierte Börse. Während sich die Kryptolandschaft weiterentwickelt, hält sich Bitget weiter bereit, die Akzeptanz durch innovative Lösungen und strategische Partnerschaften voranzutreiben und Nutzer(innen) dabei zu unterstützen, die Chancen und Komplexitäten des Zeitalters der digitalen Vermögenswerte zu meistern. Den vollständigen Transparenzbericht für Januar 2025 finden Sie hier (https://www.bitget.com/blog/articles/bitget-2025-transparency-report). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms-of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f7f064f-8f44-40ae-9096- c738e009aaa8 °