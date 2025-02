Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG 19.02.2025 / 10:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.02.2025 Kursziel: 12,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA HIT-Feedback: Dynamik dürfte in Q1 anhalten - politisches Säbelrasseln dürfte in der Realität schwer umsetzbar sein Cantourage hat kürzlich auf den Hamburger Investorentagen sein Geschäftsmodell vorgestellt und einen Einblick in die aktuelle Unternehmensentwicklung gegeben. Der Markt für medizinischen Cannabis in Deutschland bleibt auf Wachstumskurs, getrieben durch eine steigende Akzeptanz bei Ärzten und Patienten sowie die fortschreitende Verlagerung des Konsums vom Schwarzmarkt in den legalen Bereich. Diese positive Marktentwicklung spiegelt sich deutlich in den Zahlen von Cantourage wider: Der Quartalsumsatz in Q4 hat sich im Vergleich zum ersten Quartal 2024 mehr als verdreifacht. Wir gehen davon aus, dass sich die Umsätze im ersten Quartal 2025 auf einem vergleichbaren Niveau bewegen werden. Entsprechend erwarten wir weiterhin hohe Wachstumsraten bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zum Vorjahresquartal. [Abbildung] Die starke operative Performance von Cantourage wird derzeit von der anhaltenden politischen Diskussion um das Cannabisgesetz (CanG) überlagert. Diese konzentriert sich jedoch primär auf Säule 1 (nicht-kommerzieller Anbau und Cannabis-Clubs), während medizinisches Cannabis u.E. parteiübergreifend unstrittig sein dürfte. Das größte Risiko sehen wir weiterhin in einer möglichen Rückstufung von Cannabis als Betäubungsmittel, was die Verschreibungsprozesse wieder erschweren könnte. In der Praxis dürfte eine Rückkehr zum 'alten' Modell jedoch deutlich komplexer sein, als es die Aussagen der CDU/CSU vermuten lassen. Zum einen wäre die Union voraussichtlich auf einen Koalitionspartner aus den ehemaligen Ampel-Parteien angewiesen, die sich in ihren Wahlprogrammen zur aktuellen Rechtslage bekannt haben. Zudem würde eine vollständige Rücknahme von Säule 1 eine Klagewelle von Cannabis-Club-Betreibern und Privatpersonen nach sich ziehen, die auf Basis geltenden Rechts gehandelt und investiert haben. Fazit: Wir halten eine vollständige Rückkehr zum Modell vor dem 1. April 2024 für politisch eher unwahrscheinlich und in der Umsetzung schwieriger als im Wahlkampf propagiert. Der Markt für medizinisches Cannabis wäre hiervon u.E. ohnehin nicht betroffen bzw. nur mit einer erneuten Erschwernis bei der Beschaffung einer Verordnung verbunden. Dennoch dürfte die Aktie kurzfristig stärker von der politischen Diskussion als von der fundamentalen Entwicklung beeinflusst werden. Wir erwarten jedoch, dass sich die operative Dynamik weiterhin positiv entwickelt und bekräftigen unsere Kaufempfehlung sowie das Kursziel von 12,00 EUR. 