OTS: Börsenmedien AG / Goldene Bullen 2025: Die herausragendsten Akteure der ...

Goldene Bullen 2025: Die herausragendsten Akteure der Finanzwelt München (ots) - Die renommierten "Goldenen Bullen" werden auch in diesem Jahr für die herausragendsten Leistungen der Finanzbranche an die besten Unternehmen, Fondsmanager und Finanzdienstleister verliehen. Nun gaben die Redaktion von BÖRSE ONLINE, EURuro und EURuro am Sonntag die Preisträger bekannt, die am 14. März 2025 im feierlichen Rahmen in München ausgezeichnet werden. Die begehrten Preise wurden in 17 Kategorien vergeben und honorieren Innovation, nachhaltigen Erfolg und strategische Weitsicht. Die Goldenen Bullen gehören seit über 30 Jahren zu den wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Finanzszene. Jahr für Jahr ermittelt die Redaktion des Fachmagazins EURuro gemeinsam mit renommierten Experten die Besten der Finanz-, Wirtschafts- und Bankenszene in 17 Kategorien. Nun wurden die diesjährigen Gewinner bekannt gegeben. Im März werden dann die Goldenen Bullen im Rahmen einer exklusiven Abendveranstaltung im kleinen Kreis an die Erstplatzierten feierlich überreicht. Mit seiner umsichtigen und klugen Anlagestrategie wurde Dr. Jan Ehrhardt von der DJE Kapital AG zum "Fondsmanager des Jahres" gekürt. Seine Fonds DJE - Zins & Dividende und DJE - Dividende & Substanz erwiesen sich gerade in turbulenten Marktphasen als stabil und ertragreich. Mit diesem Goldenen Bullen werden Fondsmanager ausgezeichnet, die durch eine konsequente Anlagestrategie und eine herausragende Performance überzeugen. Bereits vier Milliarden Euro haben ihm Anleger anvertraut, die Wert auf stabile Renditen legen und große Risiken vermeiden wollen. Die Auszeichnung "Fondsgesellschaft des Jahres" geht erneut an die Deka Investment GmbH . Damit wird die Fondsgesellschaft mit mehr als 40 aufgelegten Fonds ausgezeichnet, die sich durch nachhaltigen Erfolg, eine starke Produktpalette und eine herausragende Marktstellung auszeichnet. Mit einer exzellenten Fondsperformance und innovativen Investmentansätzen setzte sich der Vermögensverwalter gegen die Konkurrenz durch und stellte erneut seine Kompetenz im Asset Management unter Beweis. Ausschlaggebend für den Erfolg im diesjährigen Wettbewerb waren die überdurchschnittlichen EURuro-FondsNoten der 104 in die Bewertung eingeflossenen Deka-Fonds. Die ETF-Marke Xtrackers der DWS-Gruppe wurde für ihre innovativen Produkte als "ETF-Haus des Jahres" ausgezeichnet. Besonders der neue MSCI World ex USA ETF des Teams um Patrick Diel traf den Nerv der Anleger, indem er eine differenzierte Investmentstrategie ermöglichte. Der Preis würdigt das ETF-Unternehmen mit den innovativsten und erfolgreichsten Produkten. Nach einem herausfordernden Jahr feierte die GANÉ Investment-AG mit dem GANÉ Value Event Fund ein beeindruckendes Comeback und wurde dafür zurecht zum "Aufsteiger des Jahres" gekürt. Die hohe Nachfrage nach diesem Fonds unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die Kompetenz des Management-Teams um Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle . Diese Kategorie zeichnet Unternehmen aus allen Bereichen der persönlichen Finanzplanung aus, die innerhalb eines Jahres bemerkenswerte Fortschritte erzielt haben. Der weltweit investierende Hard Value Fund von van Grunsteyn , gemanagt von Patrick Grewe , wurde für seinen einzigartigen Ansatz in der Titelauswahl als "Fondsinnovation des Jahres" ausgezeichnet. Der Fonds kombiniert Value-Titel mit attraktiven Ausschüttungen und zeigt eine beeindruckende Performance. Diese Auszeichnung geht an den innovativsten neu aufgelegten Fonds. Auch in diesem Jahr setzte sich die Quirion AG wieder als "Robo-Advisor des Jahres" durch. Mit innovativen, transparenten, kosteneffizienten Anlagestrategien und einer benutzerfreundlichen Plattform bietet sie eine zeitgemäße Lösung für digitale Vermögensverwaltung. Im Bereich Online-Brokerage konnte sich die ING-DiBa AG behaupten. Mit attraktiven Konditionen und einer nutzerfreundlichen Plattform sicherte sich das Team um Thomas Dwornitzak den ersten Platz in der Kategorie "Online-Broker des Jahres". In dieser Kategorie wird der Online-Broker ausgezeichnet, der Anlegern das beste Gesamtpaket aus Kosten, Service, Plattformqualität und Handelsmöglichkeiten bietet. Hier punktete die ING-DiBa mit einem hervorragenden Nutzererlebnis. Prämiert als "Zertifikatehaus des Jahres" wird der Finanzdienstleister, welcher mit innovativen Produkten und starker Marktstellung überzeugt. In diesem Jahr konnte die Société Générale nach Bronze und Silber in den vergangenen beiden Jahren den ersten Platz für sich verbuchen. Das Team um Patrick Kesselhut und Peter Bösenberg setzte neue Maßstäbe mit strukturierten Produkten für verschiedene Anlagestrategien und wurde dafür von der Jury belohnt. Den Preis als "Versicherungsinnovation des Jahres" konnte in diesem Jahr wieder die ARAG SE für sich gewinnen. Diese Auszeichnung geht an das innovativste Versicherungsprodukt oder -unternehmen und wird im März an Dr. Felicitas Hoppe überreicht. ARAG SE wurde für eine revolutionäre Versicherungslösung prämiert, die digitale und kundenorientierte Konzepte vereint. Auch mit dem diesmal prämierten Produkt gelingt es dem seit 1935 etablierten Düsseldorfer Rechtsschutzversicherer, seine Position als innovativer Qualitätsversicherer weiter auszubauen. Die Innovationsfreude spiegelt sich im Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige mit Soforthilfe wider. Die WWK-Lebensversicherung a.G. überzeugte die Jury in der Kategorie "Vorsorgeprodukt des Jahres" mit ihrer Förderrente RR25 , einem flexiblen und ertragreichen Altersvorsorgeprodukt, das Sicherheit und Wachstum vereint. WWK-Vorstand Rainer Gebhart kann sich nach 2024 zum zweiten Mal über die Auszeichnung freuen. Die Kategorie "Krankenkasseninnovation bundesweit" zeichnet wegweisende Innovationen in der gesetzlichen Krankenversicherung aus. Hier wurde die IKK classic für ihre innovativen Gesundheitslösungen und neuen Versorgungsmodelle für Diabetiker ausgezeichnet. Den Preis wird Stefan Schellberg , Geschäftsführer Unternehmenssteuerung entgegennehmen. Der Preis "Krankenkasseninnovation regional" ehrt eine regionale Krankenkasse für herausragende Leistungen im Gesundheitswesen. Die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland wurde hier für ihre vorbildlichen regionalen Initiative, den Online-Selbsttest zu chronischen Schmerzen, geehrt. Dr. Stefan Edinger wird den Preis stellvertretend für das Team entgegennehmen. Erstmals sichert sich HRK Lunis den Titel als "Vermögensverwaltung des Jahres" . Die Auszeichnung von HRK LUNIS erfolgte im Rahmen eines anspruchsvollen Tests des Instituts für Vermögensaufbau (IVA) für EURuro, das 20 Vermögensverwalter und Banken ansprach. Das Team um die HRK-Lunis-Vorstände Artur J. Montanhas, Andreas Brandt und Michael Reuss konnte dabei überzeugen und sich somit über die Auszeichnung freuen. Das Triple ist perfekt - "Vermögensverwalter des Jahres" ist 2025 Michael G. Schäfer von der QBS Invest GmbH . Diese Auszeichnung geht an den besten individuellen Vermögensverwalter, der sich durch strategische Expertise und hohe Kundenorientierung auszeichnet. Michael Schäfer erhielt den Preis für seine herausragenden Leistungen. Schäfer, der über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten verfügt, gewann den Titel mit einer Performance von 19,4 Prozent. Damit übertraf er sowohl den MSCI Europe als auch den DAX. Den Preis als "Finanzberater des Jahres" nimmt Sebastian Rittershofer , EFD Europäische Finanzdienstleister GmbH , entgegen. Seit mehr als 20 Jahren veranstaltet das Monatsmagazin EURuro den Wettbewerb "Finanzberater des Jahres". Rittershofer belegte den zweiten Platz in der Depotwertung und den ersten Platz in der Wissenswertung. Damit war ihm der Gesamtsieg unter 240 Teilnehmern nicht mehr zu nehmen. Als "Fondsspezialist des Jahres" wird das Unternehmen mit unter 40 aufgelegten Fonds ausgezeichnet, das mit seinen spezialisierten Investmentstrategien einen besonderen Mehrwert für Anleger schafft. Die Oddo BHF Asset Management überzeugte mit einer innovativen sowie nachhaltigen Fondsstrategie und der besten Durchschnittsnote über alle Produkte hinweg. Der Preis wird stellvertretend an Hilko de Brouwer, Global Head of Sales , überreicht. Noch bekannt gegeben wird der Preisträger in der Kategorie "Unternehmer des Jahres" . Die Auszeichnung ehrt herausragende Führungspersönlichkeiten, die ihr Unternehmen mit strategischer Weitsicht und innovativen Ansätzen nachhaltig zum Erfolg geführt haben. Wer diesen wichtigen Preis in diesem Jahr für sich entscheiden konnte, wird zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Weitere Informationen zur Preisverleihung und den Preisträgern stehen zur Verfügung unter: www.goldener-bulle.de

Über die Börsenmedien AG: Die Börsenmedien AG zählt zu den erfolgreichsten Wirtschaftsverlagen Deutschlands. Mit drei Wochen- und einem Monatstitel - DER AKTIONÄR, BÖRSE ONLINE, EURuro am Sonntag und EURuro - bietet das Medienhaus das größte Verlagsangebot für Privatanleger in Deutschland. Zahlreiche Fachdienste und mehrere Digitalplattformen, darunter DER AKTIONÄR TV, die 2018 übernommene Website Finanztreff.de sowie deraktionaer.de und boerse-online.de bescheren dem Medienhaus auch in der digitalen Welt einen Spitzenplatz. Über 100 Finanzredakteure sowie mehr als 250 Mitarbeiter an den Standorten Kulmbach, München, Frankfurt am Main und Berlin arbeiten täglich daran, Privatanlegern Informationen mit Nutzwert zur Verfügung zu stellen. 