Vereinte Nationen: Selenskyj nach 'ordnungsgemäßer' Wahl im Amt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen sehen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach aufsehenerregenden Äußerungen von US-Präsident Donald Trump nicht als illegitimes Staatsoberhaupt. "Präsident Selenskyj ist nach den ordnungsgemäß abgehaltenen Wahlen im Amt", sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, in New York. Er war spezifisch auf eine Äußerung Trumps angesprochen worden, der Selenskyj zuvor einen "Diktator" genannt hatte.

Trump hatte sich Russland, das 2022 in die Ukraine einmarschiert war, zuletzt angenähert. Trump sagte, die gestarteten Verhandlungen mit Moskau über ein Ende des Krieges würden weitergehen. Bislang war die Ukraine an diesen Gesprächen nicht beteiligt./scb/DP/he