WAHL 2025/Habeck: Grüne wollen um Regierungsbeteiligung kämpfen

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hält seine Chancen auf das Amt als Regierungschef für überschaubar, hofft aber auf eine Regierungsbeteiligung. "Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht gigantisch groß, das räume ich ein. Aber das war natürlich immer eine kühne Ansage", sagte Habeck in der ARD-Sendung "Farbe bekennen" auf eine Frage nach seinen Aussichten auf das Kanzleramt. Die Grünen liegen in Umfragen zwischen 12 und 14 Prozent.

Grüne wollen kämpfen um die Macht

"Ich weiß nicht, ob wir regieren können, aber wir wollen darum kämpfen, Verantwortung zu übernehmen", so Habeck. Er betonte, er sei verhandlungsbereit. Auf die Frage nach Gemeinsamkeiten mit der CDU/CSU, die in Umfragen klar vorn liegt, sagte er: "Ich glaube, es gibt eine vergleichsweise große Übereinstimmung in der Haltung zur Ukraine und gegenüber Russland." Deutschland und Europa bräuchten eine starke außen- und sicherheitspolitische Stimme. "Da würde es wohl gehen. Bei allen anderen Fragen sind wir denkbar weit auseinander."

Mit Blick auf die jüngsten Gespräche zwischen den USA und Russland über die Zukunft der Ukraine sagte Habeck: "Europa muss jetzt schnell seine Handlungsstärke zurückgewinnen." Das werde aber wohl erst gelingen, wenn eine neue Bundesregierung im Amt sei. "Dann muss man seine eigene Linie definieren, sich mit den Ukrainern vereinen und unterhaken und dann sagen: Diese Linie, das ist unsere Linie, und mit der müsst ihr euch auseinandersetzen."

Habeck: Union räumt Klimaziel

Die Bundestagswahl bezeichnete Habeck als "Richtungswahl für Klima", keine andere Partei stehe so für das Thema wie die Grünen. "Die Union kündigt im Grunde alle Maßnahmen auf, die notwendig sind, das Klimaziel Deutschlands einzuhalten, ohne zu sagen, wie sie es sonst machen will." Unter der Hand sage die Union damit: "Wir räumen das Klimaschutzziel." Er verwies auf Pläne zur Rücknahme des Heizungsgesetzes und Zielen für klimafreundlichere Fahrzeuge./hrz/DP/he