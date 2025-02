Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stabilisiert sich wieder

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich nach seiner Rekordjagd und den jüngsten Gewinnmitnahmen am Donnerstag erst einmal etwas stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 22.500,73 Punkte. Der am Vortag noch heftiger abgestrafte MDax , der die mittelgroßen Unternehmen enthält, machte 0,73 Prozent auf 27.785,40 Punkte gut. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um knapp 0,3 Prozent bergauf.

Zur Wochenmitte hatte der Dax eine weitere Bestmarke aufgestellt, bevor kräftige Gewinnmitnahmen einsetzten. Für Moll-Stimmung sorgten Inflationsängste und Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel über ein womöglich baldiges Ende des Zinssenkungszyklus. Diese hätten viele Börsianer skeptischer werden lassen, betonte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Denn sollten die Zinssenkungen der EZB früher enden als von vielen erhofft, würde das den Börsen die große Rally-Grundlage entziehen."

Zudem hatte die US-Notenbank Fed am Mittwochabend das Protokoll zu ihrer letzten Sitzung vorgelegt. Dieses untermauerte die allgemeine Einschätzung, dass Amerikas Währungshüter es nicht eilig haben, wieder mit Zinssenkungen zu beginnen. Auswirkungen hatten diese Aussagen an den Börsen allerdings nicht./gl/stk