Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,04 Prozent auf 131,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,55 Prozent.

Weiterhin spielt das Zerwürfnis der USA mit der Ukraine und Europa eine wichtige Rolle am Anleihemarkt. US-Präsident Donald Trump war den ukrainischen Präsidenten zuletzt mehrfach hart angegangen und hatte ihn einen Diktator genannt. "Die Wendungen in der US-Politik unterstreichen die Notwendigkeit für die EU, sich sicherheitspolitisch von den USA abzukoppeln, was nur über eine massive Steigerung und Umorganisation der Verteidigungsausgaben erfolgen kann", kommentierten die Experten der Dekabank.

Ein geringerer Anstieg der deutschen Erzeugerpreise wirkte indes kaum. Die Preisentwicklung hatte sich im Januar wegen eines Rückgangs der Energiekosten abgeschwächt. Die Erzeugerpreise wirken sich auch auf die Verbraucherpreise aus.

Am Dienstag hatten noch Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel die Kurse belastet, nachdem sie ein mögliches Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht gestellt hatte. "Wir nähern uns dem Punkt, an dem wir möglicherweise bei den Zinssenkungen pausieren oder stoppen müssen", sagte Schnabel der "Financial Times". Sie wisse zwar nicht, was auf den nächsten Sitzungen passiere. "Aber wir müssen diese Diskussion beginnen."

Am Nachmittag stehen in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe an. Der Arbeitsmarkt wirkt sich auch stark auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed aus./jsl/jkr/mis