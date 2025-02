Deutschland: Erzeugerpreise steigen weniger als erwartet - Energie billiger

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene unter anderem wegen eines Rückgangs der Kosten für Energie überraschend abgeschwächt. Im Januar legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 0,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Dezember waren die Preise noch um 0,8 Prozent gestiegen und Analysten hatten für Januar im Schnitt eine Jahresrate von 1,2 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich meldete das Bundesamt für Januar einen Rückgang der Erzeugerpreise um 0,1 Prozent. Analysten hatten hier mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet.

Treibende Kraft für den Anstieg der Erzeugerpreise im Jahresvergleich waren Preissteigerungen bei Verbrauchsgütern. Auch Investitionsgüter und Gebrauchsgüter waren teurer als im Vorjahresmonat, während Energie und Vorleistungsgüter billiger waren.

Wie das Bundesamt weiter mitteilte, war Energie im Januar 1,0 Prozent billiger als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Dezember fielen die Energiepreise um 0,9 Prozent. Den stärksten Einfluss auf die Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat hatten Preisrückgänge bei elektrischem Strom.

Die Erzeugerpreise bilden die Verkaufspreise der Produzenten ab und wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Weil sich die allgemeine Teuerung abgeschwächt hat und die Konjunktur im Euroraum schwach ist, hat die Notenbank seit dem vergangenen Juni mehrfach die Leitzinsen gesenkt./jkr/mis