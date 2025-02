G20-Außenminister diskutieren geopolitische Spannungen

JOHANNESBURG (dpa-AFX) - Die Außenminister der Gruppe bedeutender Wirtschaftsnationen (G20) treffen sich an diesem Donnerstag (12.00 Uhr MEZ) in Johannesburg in Südafrika. Der Nahostkonflikt sowie der russische Angriffskrieg in der Ukraine stehen oben auf der Agenda. Schwellenländer wie Südafrika, Brasilien oder Indien wollen aber vor allem über Themen wie den Umbau globaler Institutionen, die Anpassung an den Klimawandel und gerechtere wirtschaftliche Entwicklung sprechen.

Aus Russland hat Außenminister Sergej Lawrow seine Teilnahme an dem zweitägigen Treffen bestätigt, während aus China Außenminister Wang Yi erwartet wird. Außenministerin Annalena Baerbock lässt sich wenige Tage vor der Bundestagswahl von Katja Keul, Staatsministerin im Auswärtigen Amt, bei dem zweitägigen Treffen vertreten. Die USA werden durch einen Diplomaten der US-Botschaft vertreten sein. Außenminister Marco Rubio hatte seine Teilnahme unter anderem abgesagt, weil die USA mit einem in Südafrika verabschiedeten Gesetz nicht einverstanden waren.

Der G20 gehören 19 Staaten, die Europäische und die Afrikanische Union an. Die Gruppe steht für etwa 80 Prozent der Weltbevölkerung und mehr als 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft./cpe/DP/jha