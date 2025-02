GNW-News: Bitget startet exklusive Aktion für FTX-Gläubiger mit bis zu 2.500 USD an Anreizen

^VICTORIA, Seychellen, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://bitget.com/), die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat eine exklusive Aktion für FTX-Gläubiger angekündigt, die vom 17. Februar bis zum 4. März läuft. Nach den jüngsten Ereignissen rund um FTX ist sich Bitget der Herausforderungen bewusst, mit denen die Gläubiger konfrontiert sind, und verpflichtet sich, die Gemeinschaft zu unterstützen. Diese spezielle Aktion soll attraktive Anreize bieten, die Marktstimmung ankurbeln und das Vertrauen in den Kryptobereich neu stärken. Um an der Aktion teilzunehmen, müssen sich Benutzer zunächst mit der gleichen E- Mail-Adresse, die sie auch bei FTX verwenden, für ein Bitget-Konto anmelden. Dieser Schritt ist entscheidend, um ihre Identität als FTX-Gläubiger zu bestätigen. Sobald die Identitätsüberprüfung abgeschlossen ist, können Benutzer ihre FTX-Gläubigerinformationen übermitteln und Geld auf ihr Bitget-Konto einzahlen, um bis zu 2.500 USD zu erhalten. Der Nettoeinzahlungsbetrag wird auf der Grundlage aller Ein- und Auszahlungen berechnet, die während der Aktion getätigt werden. Solange die Benutzer ihre Gläubigerdaten vor Ablauf der Aktion einreichen, werden alle Nettoeinzahlungen, die vor der Genehmigung getätigt wurden, weiterhin gezählt. Etwa 80 % der Anreize werden als USDT-Futures- Handelsbonus ausgeschüttet, während die restlichen 20 % in BGB ausgeschüttet werden. Bitget legt Wert auf ein sicheres Handelsumfeld und arbeitet mit Kompetenz, Transparenz und der Verpflichtung zur kontinuierlichen Einhaltung der sich entwickelnden globalen Kryptowährungsvorschriften. Dank strategischer Initiativen und ständiger Innovation zählt die Plattform heute über 100 Millionen Benutzer und hat ein tägliches Handelsvolumen von über 20 Mrd. USD. Kürzlich führte Forbes Bitget (https://www.forbes.com/sites/javierpaz/2025/01/28/the-worlds-most-trustworthy- crypto-exchanges/) als eine der vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen weltweit auf. Im Jahr 2024 vergrößerte Bitget seine Benutzerbasis um 400 % von 20 Mio. im Januar auf 100 Mio. im Dezember. Der Spot-Handel stieg von 160 Mrd. USD in Q1 auf 600 Mrd. USD in Q4; das tägliche Volumen verdoppelte sich auf 20 Mrd. USD. Die rasanten Aktualisierungen und die Top-Performance unter den CEXs haben Bitget unter die Top-3-Börsen im Derivatehandel gebracht und seine Position unter den Top-5-Börsen auf Spot gestärkt. Das Unternehmen bietet einen über 100 %igen Vermögensschutz, der durch einen transparenten Nachweis der Reserven und den zweitgrößten Versicherungsfonds der Branche in Höhe von 600 Millionen USD gestützt wird. Bitget hat ein starkes globales Standbein, das es durch die Bereitstellung von Weltklasse-Produkten und ein vertrauenswürdiges Ökosystem weiter ausbauen will. Weitere Informationen über das Event finden Sie hier (https://www.bitget.com/events/ftx-creditor?utmTerm=FTXcreditorevent). Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Benutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, Ihren Benutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Die ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget ist Vorreiter bei der Verbreitung von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der World's Top Football League, LALIGA, in den Märkten des OSTENS, SÜDOSTASIENS und LATEINAMERIKAS, sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler/innen Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die weltweite Gemeinschaft zu inspirieren, sich der Zukunft der Kryptowährung zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Anlegern wird empfohlen, nur Gelder zu investieren, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1443839c- 9ab7-4aaa-8943-6acbdc9046c1.