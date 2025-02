GNW-News: Die Eröffnungszeremonie und die Investitionsförderungsveranstaltung für die Entwicklung von Shenyang als internationale Zentralstadt in Nordostasien fanden in großem Rahmen statt

^SHENYANG, China, Feb. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 18. Februar fanden die

Eröffnungszeremonie und die Investitionsförderungsveranstaltung für die Entwicklung von Shenyang als internationale Zentralstadt in Nordostasien in großem Rahmen statt. Die Veranstaltung, die von der Shenyang Municipal People's Government unter dem Motto ?Hand in Hand, um Chancen gemeinsam zu nutzen, mit vereintem Herzen für eine Win-Win-Zukunft" ausgerichtet wurde, sollte die Offenheit und die Bereitschaft Shenyangs zur Öffnung und Zusammenarbeit demonstrieren, um Unternehmen aus dem In- und Ausland zur Teilnahme am Aufbau einer internationalen Zentralstadt in Nordostasien zu bewegen. Die Veranstaltung fand in einem ?1+5"-Format statt, mit Shenyang als Hauptveranstaltungsort. Durch zeit- und raumübergreifende Interaktionen wurden Shenyang und die anderen Veranstaltungsstädte, darunter Tokio, Seoul und München, zusammengebracht und arbeiteten Hand in Hand, um das Bild eines ?internationalen Shenyang" anschaulich zu vermitteln. Wang Xinwei, stellvertretender Sekretär des CPC Liaoning Provincial Committee und Sekretär des CPC Shenyang Municipal Committee, nahm an der Veranstaltung teil und hielt eine Rede, während Lyu Zhicheng, stellvertretender Sekretär des CPC Shenyang Municipal Committee und Bürgermeister von Shenyang, als Schirmherr der Veranstaltung auftrat. Während der Veranstaltung verkündete der stellvertretende Bürgermeister Duan Jiyang das Aktionsprogramm für die Entwicklung von Shenyang zu einer internationalen Zentralstadt in Nordostasien. Darüber hinaus stellte der stellvertretende Bürgermeister Zheng Bin 513 Anwendungsszenarien vor und zeigte Investitions- und Kooperationsmöglichkeiten im Wert von 928,3 Mrd. Yuan auf. Vertreter chinesischer und ausländischer Unternehmen, darunter die China Energy Engineering Group, BMW Brilliance Automotive Ltd. und 3SBio Inc., hielten Reden und brachten ihre guten Wünsche für den Aufstieg Shenyangs zu einem internationalen Zentrum zum Ausdruck, ebenso wie ihre Hoffnung auf eine vertiefte Zusammenarbeit. Während der Veranstaltung wurden 138 Vertretern der globalen Investitionsförderung ihre Ernennungsurkunden ausgehändigt, wodurch das Netzwerk der Stadt zur Anziehung von Investitionen weiter ausgebaut wurde. Die zentrale Projektunterzeichnungszeremonie bildete den Höhepunkt der Veranstaltung, bei der 30 Schlüsselprojekte aus verschiedenen Branchen und Sektoren - von High-End-Ausrüstung, Automobilbau und Autoteilen bis hin zur Informationstechnologie - mit einem geschätzten Investitionsvolumen von bis zu 173 Mrd. Yuan vorgestellt wurden. Darüber hinaus wurde am Hauptveranstaltungsort ein thematischer Ausstellungsbereich eingerichtet, um die wirtschaftliche Vitalität und das Investitionspotenzial von Shenyang zentral zu präsentieren. An der Veranstaltung nahmen über 700 Delegierte chinesischer und ausländischer Unternehmen, Wirtschaftsverbände, Handelskammern und wichtiger Organisationen teil, darunter rund 400 Gäste am Hauptveranstaltungsort und etwa 300 Teilnehmer an den weiteren Veranstaltungsorten. Quelle: Organizing Committee of the Launch Ceremony and Investment Promotion Event for the Development of Shenyang as An International Central City in Northeast Asia °