Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Deutschland und Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Deutschland und Trump:

"Die neue deutsche Regierung aber wird mit Lichtgeschwindigkeit darauf reagieren müssen, dass Deutschland nicht nur wirtschaftlich in schweres Fahrwasser geraten ist, sondern sich auch in der schlimmsten sicherheitspolitischen Lage seit der Wiederbewaffnung befindet. Man kann nur hoffen, dass das den Parteien, vor allem aber den Bürgern klar ist. Die wenigsten Entscheidungen und Maßnahmen, die unabdingbar sind, um Deutschland ausreichend zu schützen, werden Freudenstürme hervorrufen. Doch die Zeit, in der Europa sich darauf verlassen konnte, dass der große Bruder und Weltpolizist eingreift, wenn die Bösen vor der Tür stehen, ist endgültig vorbei. Ja, es ist ein "neuer Sheriff in der Stadt". Aber der ist kein Mann des Gesetzes mehr. Er macht auch Deals mit den Verbrechern. Familienbande kennt er nicht."/DP/jha