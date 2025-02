APA ots news: FMA startet Podcastreihe "Reden wir über Geld" für Verbraucherinformationen im Finanzbereich

In der ersten Folge mit den FMA-Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-Weninger dreht sich alles um das Thema Abfertigung Neu und Betriebliche Vorsorgekassen Wien (APA-ots) - Nach dem erfolgreichen Start des Instagram-Kanals "Reden wir über Geld - powered by FMA" geht die Finanzmarktaufsicht nun den nächsten Schritt und startet einen Podcast mit Informationen für Verbraucher:innen. In der ersten Folge erklären die FMA-Expertinnen Fiona Springer und Patricia Floh-Weninger, was es mit der "Abfertigung Neu" auf sich hat. Zahlreiche Verbraucher:innen erhalten in diesen Wochen Post von Betrieblichen Vorsorgekassen mit Standmitteilungen zu diesem Abfertigungsanspruch. Der Podcast erklärt Begriffe wie "Anwartschaft", "Kapitalgarantie" und beantwortet die Frage, ob man seine ganzen Abfertigungen bei verschiedenen Vorsorgekassen auch zusammenlegen kann. In der Rubrik "Fraud der Folge" berichtet der Podcast "Reden wir über Geld" außerdem über aktuelle Trends im Anlagebetrug - diesmal geht es um den sogenannten Promi-Betrug, gefälschte Werbenachrichten von betrügerischen Plattformen, die ihre Opfer mit prominenten Namen hinters Licht führen wollen. "Reden wir über Geld" ist auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar. Wie schon beim Start des Instagram-Kanals @ redenwiruebergeld wurde die FMA bei der Entwicklung des Podcasts unterstützt von der Content Agentur Austria. Diese ist Teil der Mediengruppe Wiener Zeitung und unterstützt Bundeseinrichtungen sowie privatwirtschaftliche Unternehmen mit Content-Dienstleitungen. Link zum Podcast: https://reden-wir-ueber-geld.podigee.io/1- betriebliche-vorsorgekassen