Bundesregierung: stehen fest an der Seite der Ukraine

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat vor dem dritten Jahrestag des russischen Großangriffs auf die Ukraine versichert, Deutschland werde das Land weiter entschlossen unterstützen. "Der völkerrechtswidrige Krieg gegen die Ukraine muss enden, so schnell wie möglich, und unter Wahrung der Souveränität, der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität der Ukraine", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin.

Zugleich versicherte er: "Ein Diktatfrieden wird niemals unsere Unterstützung finden. Die territoriale Integrität und Souveränität eines jeden Staates müssen respektiert werden. Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden."

Der Kurswechsel der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump im Umgang mit Kremlchef Wladimir Putin hatte in den Reihen westlicher Staaten und in der Ukraine selbst große Unsicherheit ausgelöst, wie es um die weitere Einigkeit in dem Konflikt bestellt ist.

"Als Verfechter von Freiheit und Demokratie stehen wir als Deutsche, als Europäer, fest an der Seite der Ukraine. Deutschland ist mit 44 Milliarden Euro der zweitgrößte bilaterale Geber der Ukraine und wir werden das Land auch weiter unterstützen", sagte Hebestreit. Der Rat der Europäischen Union werde am kommenden Montag das 16. Sanktionspaket gegen Russland formal verabschieden. Er sagte, auch Deutschlands internationale Partner hielten also ihren Sanktionsdruck gegen Russland aufrecht./cn/DP/ngu