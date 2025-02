DAX-FLASH: Kaum verändert nach wechselhafter Woche - Warten auf die Wahl

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte kaum verändert in den letzten Handelstag einer durchwachsenen Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitagmorgen mit 22.310 Punkten rund vier Punkte unter dem Vortagesschluss.

Am Mittwochmorgen hatte der Dax seine monatelange Rekordjagd noch mit einem Höchststand von 22.935 Punkten gekrönt. Nach 15 Prozent Plus im laufenden Jahr und einem bereits sehr starken Vorjahr setzten dann aber Gewinnmitnahmen ein.

Neue Käufer finden sich im Schatten der Bundestagswahl an diesem Wochenende kaum - zu wichtig ist ihr Ausgang und zu schwierig dürfte die Bildung einer stabilen Regierung werden. In Umfragen führt die CDU/CSU das Feld zwar weiter klar an, es würde aber weder mit der SPD noch mit den Grünen für eine Mehrheit reichen./ag/jha/