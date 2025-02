GNW-News: Bitgets Liquiditätstiefenanalyse unterstreicht Wettbewerbsvorteil im Krypto-Handel

^VICTORIA, Seychellen, Feb. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget (https://bitget.com/), die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, hat mit CryptoRank zusammengearbeitet und im Rahmen dieser Zusammenarbeit eine ausführliche Vergleichsanalyse der Liquiditätstiefe der fünf weltweit führenden zentralisierten Kryptowährungsbörsen (CEXs) durchgeführt: Binance, Bitget, Bybit, MEXC und OKX. Die Untersuchung bietet wertvolle Einblicke in die Fähigkeit der einzelnen Plattformen, große Marktaufträge mit minimalen Auswirkungen auf die Preise abzuwickeln. Dieser Faktor ist enscheidendend für Händler, die an einer effizienten Handelsausführung interessiert sind. Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts geben Aufschluss über die Liquidität auf den Spot- und Terminmärkten. Bitget sicherte sich unter den fünf größten Börsen weltweit den zweiten Platz und zeigte eine beträchtliche Liquidität bei wichtigen Handelspaaren wie BTC/USDT und ETH/USDT. Somit positioniert sich Bitget als wettbewerbsfähige Wahl für Händler, die eine effiziente Handelsabwicklung auf Märkten mit hohem Volumen anstreben. Auf dem Terminmarkt belegte Bitget mit starker Liquidität über alle Schlüsselpaare hinweg den vierten Platz, was seine wachsende Präsenz und Kompetenz im Derivatehandelssektor widerspiegelt. Bei der Analyse wurde die Liquidität in einem Preisbereich von etwa 2 % vom mittleren Marktpreis eingestuft. Dieser Maßstab ist entscheidend für die Beurteilung der Fähigkeit einer Börse, große Marktaufträge mit minimaler Slippage abzuwickeln. Die Leistung von Bitget in diesem Bereich unterstreicht sein Engagement, für seine Benutzer eine liquide und stabile Handelsumgebung aufrechtzuerhalten. Die Studie zeigt, dass es an den großen zentralisierten Kryptobörsen sowohl auf den Spot- als auch auf den Terminmärkten erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Liquidität gibt. Die Dominanz von Binance auf dem Spotmarkt und die Führungsrolle von MEXC auf dem Terminmarkt unterstreichen die vielfältigen Stärken dieser Plattformen. Die solide Leistung von Bitget auf beiden Märkten steht im Einklang mit der Marktleistung der Börse, dank der sie zur am schnellsten wachsenden CEX in den Top 10 wurde. Diese Erkenntnisse helfen Anlegern bei der Auswahl der Börse, die für ihre Handelsaktivitäten am besten geeignet ist, und berücksichtigen dabei Faktoren wie Liquidität und Marktfokus. Kürzlich hat Forbes Bitget (https://www.forbes.com/sites/javierpaz/2025/01/28/the-worlds-most-trustworthy- crypto-exchanges/) als eine der vertrauenswürdigsten Krypto-Börsen der Welt gelistet. Im Jahr 2024 vergrößerte Bitget seine Benutzerbasis um 400 % von 20 Mio. im Januar auf 100 Mio. im Dezember. Der Spot-Handel stieg von 160 Mrd. USD in Q1 auf 600 Mrd. USD in Q4; das tägliche Volumen verdoppelte sich auf 20 Mrd. USD. Die rasanten Updates und die Spitzenleistung unter den CEXs haben Bitget in die Top 3 der Börsen im Derivatehandel katapultiert und gleichzeitig seine Position unter den Top 5 bei Spot gestärkt. Bitget hält diese Dynamik aufrecht, erweitert sein Angebot kontinuierlich und verbessert die Plattformfunktionen. Gleichzeitig wird eine hohe Liquidität aufrechterhalten, um einen reibungslosen Handel für seine große Benutzerbasis zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie hier (https://cryptorank.io/insights/research/cex-liquidity-depth-comparative- analysis) im Cryptorank-Bericht. Über Bitget Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse (https://www.bitget.com/) und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen (https://www.bitget.com/price/bitcoin), Ethereum-Kursen (https://www.bitget.com/price/ethereum) und anderen Kryptowährungspreisen. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet- Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Bitget steht an vorderster Front, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften voranzutreiben, wie z. B. als offizieller Krypto-Partner der weltbesten Fußball-Liga LALIGA für den OST-, SEA- und LATAM-Markt sowie als globaler Partner der türkischen Nationalsportler Buse Tosun Çavu?o?lu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümü? (Goldmedaillengewinner im Boxen) und ?lkin Ayd?n (Volleyball-Nationalmannschaft), um die globale Gemeinschaft zu inspirieren, Teil der Zukunft der Kryptowährung zu werden. Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website (https://www.bitget.com/en/) | Twitter (https://twitter.com/bitgetglobal) | Telegram (https://t.me/BitgetENOfficial) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitget-global/) | Discord (https://discord.com/invite/bitget) | Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com (mailto:media@bitget.com) Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen (https://www.bitget.com/support/articles/360014944032-terms- of-use). Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ad78461a-18f9-42bb-8720- fab1af7d2f47 °