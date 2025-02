Höchste Gefahr - Stadt forciert Abbruch der Carolabrücke

DRESDEN (dpa-AFX) - Nach mehreren Brüchen in der restlichen Konstruktion der Dresdner Carolabrücke verzichtet die Stadt auf die Ausschreibung für deren Abriss. "Es ist Gefahr in Verzug", sagte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (CDU). "Wir werden direkt vergeben, um Gefahren, die von dem Bauwerk ausgehen, schnell auszuräumen." Man könne "Draht für Draht zuhören, wie die Restsicherheiten der Brücke schwinden", begründete er die Entscheidung.

Die Direktvergabe erfolgt nach Rathausangaben noch in dieser Woche. Zur Unterstützung der Kampfmittelsondierung in der Elbe in Vorbereitung der Abbrucharbeiten sind Drohnenüberflüge für kommenden Montag und Dienstag geplant. "Das ist für den sicheren Abriss weiterhin notwendig."

Am Sonntag soll entschieden werden, ob ab kommenden Montag wieder Schiffe fahren können. "Wenn für 72 Stunden keine weiteren Ereignisse auftreten sollten, ist eine schiffsgenaue Durchfahrt für dringende Transporte nach Anmeldung und unter ständiger Überwachung wieder möglich."/mon/DP/jha