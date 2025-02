Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges

Holcims Nordamerikageschäft wird nach dem geplanten Spin-off Amrize heissen



21.02.2025 / 12:30 CET/CEST





Holcim gibt bekannt, dass Amrize der Name seines Nordamerikageschäfts nach der Durchführung des geplanten Spin-offs sein wird. Als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen wird Amrize der führende nordamerikanische Anbieter von Baulösungen sein - vom Fundament bis zur Bedachung.



Amrize leitet sich von zwei Begriffen ab: «Ambition» und «Rising». «Am» steht für das Engagement des zukünftigen Unternehmens für hohe Leistung und Innovation, um die grössten Ambitionen seiner Kunden zu erfüllen. «Rize» symbolisiert den Antrieb des Unternehmens, das Bauwesen in ganz Nordamerika voranzutreiben, um Gebäude und Infrastrukturen zu gestalten, die das Leben der Menschen verbessern. Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident von Holcim und designierter Verwaltungsratspräsident und CEO von Amrize: «Die Einführung des Namens Amrize ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, das Nordamerikageschäft von Holcim als unabhängiges, börsenkotiertes Unternehmen zu etablieren. Wir befinden uns in einer spannenden Zeit für das Bauwesen in Nordamerika. Diese ist geprägt durch eine laufende Modernisierung der Infrastruktur, die Rückverlagerung der Produktion und die Möglichkeit, die Wohnungsknappheit mit den fortschrittlichsten Baulösungen zu überbrücken. Mit der geplanten Abspaltung von Amrize wollen wir der bevorzugte Partner für unsere nordamerikanischen Kunden sein und für alle unsere Stakeholder Mehrwert schaffen.» Das Unternehmen beabsichtigt, die Amrize-Aktien unter dem Symbol ‚AMRZ‘ an der New York Stock Exchange (NYSE) und zusätzlich an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Der Name und das Branding von Amrize werden mit dem Abschluss des Spin-offs in Kraft treten, der bis zum Ende des ersten Halbjahres 2025 erwartet wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und der üblichen Vollzugsbedingungen. Bis dahin wird das Nordamerikageschäft weiterhin als Teil von Holcim geführt. Weitere Informationen zum Namen und zur Markenidentität des Unternehmens finden Sie hier. Weitere Informationen für Investoren zur Abspaltung finden Sie auf der Investoren-Webseite von Holcim.

Über Holcim Holcim ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen mit einem Umsatz von CHF 27,0 Milliarden im Jahr 2023. Unsere 63'000 Mitarbeitenden engagieren sich für das Unternehmensziel, in unseren Regionen Fortschritt für Menschen und den Planeten zu schaffen und so zu einer Verbesserung des allgemeinen Lebensstandards beizutragen. In Partnerschaft mit unseren Kunden bieten wir eine sehr breite Palette an fortschrittlichen Lösungen – von den nachhaltigen Baustoffen ECOPact und ECOPlanet über unsere Kreislauftechnologie ECOCycle® bis hin zu den modernen Dach- und Dämmsystemen von Elevate. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf LinkedIn.

Melden Sie sich hier für den Building Progress Newsletter von Holcim an.

Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen: Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

Ende der Medienmitteilungen



2089823 21.02.2025 CET/CEST