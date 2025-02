Neue globale Richtlinie zur Behandlung von Candida-Pilzinfektionen veröffentlicht

Nur für Fach- und Medizinmedien

Vor Kurzem wurde eine neue globale Richtlinie für die Diagnose und Behandlung von Candida-Infektionen in Lancet Infectious Diseases1 veröffentlicht. Diese Richtlinie legt neue Standards für die Behandlung von Pilzinfektionen fest, von denen jedes Jahr Millionen Menschen weltweit betroffen sind.

Die globale Richtlinie wurde von einem Team aus mehr als 100 Experten aus 35 Ländern unter der Leitung von Professor Dr. Oliver A. Cornely und Dr. Rosanne Sprute vom Universitätsklinikum Köln entwickelt.

Ein Jahr nach der Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA)2 wurde Rezafungin ¼3 zusammen mit anderen Echinocandinen als dringend empfohlene Ersttherapieoption für die Behandlung von Candidaemia in die Richtlinie aufgenommen.

Echinocandine, einschließlich Rezafungin, werden aufgrund ihrer breiten antimykotischen Wirkung und ihres günstigen Sicherheitsprofils bei allen Formen invasiver Candidiasis, mit Ausnahme von ZNS- und Augeninfektionen, bevorzugt.

Die neue Richtlinie, deren Entwicklung vier Jahre in Anspruch nahm, enthält Empfehlungen für Kliniker zur Prävention, Diagnose und Behandlung verschiedener Formen von Candidiasis, darunter innovative Diagnoseverfahren und die neuesten therapeutischen Ansätze zur Verbesserung der Patientenversorgung.

Die Richtlinie wird von mehr als 70 internationalen Fachverbänden unterstützt, darunter ECMM (Europäische Konföderation für Medizinische Mykologie), ISHAM (Internationale Gesellschaft für Human- und Tiermykologie) und ASM (Amerikanische Gesellschaft für Mikrobiologie), die ihre Empfehlungen als wichtigen Leitfaden für Angehörige der Gesundheitsberufe befürworten.

Über Mundipharma

Mundipharma ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das sich auf Kunden in Afrika, Asien-Pazifik, Kanada, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten konzentriert.

Mundipharma hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten innovative Behandlungen in den Bereichen Schmerztherapie, Infektionskrankheiten und andere schwere und schwächende Krankheiten zur Verfügung zu stellen. Ihre Leitprinzipien, die sich um Integrität und Patientenzentrierung drehen, stehen im Mittelpunkt ihres Handelns. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.mundipharma.com.

