Scholz: Sind bei Entbürokratisierung noch nicht fertig

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die Entbürokratisierung als wichtige Aufgabe auch in der nächsten Wahlperiode an. "Wir haben unglaublich viele Gesetze geändert, damit es schneller und einfacher gehen kann, aber wir sind nicht fertig", sagte er in einer Diskussionsrunde von ProSieben/Sat.1 zur Bundestagswahl. "Das ist einfach zu lange gewachsen, was in Brüssel, in Bonn und Berlin, in 16 Landeshauptstädten überall an Vorschriften ersonnen worden ist."

AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel sagte, sie würde Vorschriften rigoros abbauen. "Das muss ausgemistet werden. Ich werde mit dem eisernen Besen durch diesen ganzen Verordnungsdschungel durchgehen." Der Staat sei viel zu übergriffig geworden.

An der TV-Runde nahm auch Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck teil, Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hatte aus Zeitgründen abgesagt. In der Sendung konnten ausgewählte Bürger den Politikern in einer Art Speed-Dating jeweils drei Minuten lang Fragen stellen./sk/DP/jha