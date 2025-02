WAHL 2025/Habeck: Werden an Wahl zu knapsen haben

BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat seinen Unionsrivalen Friedrich Merz aufgefordert, seinen Regierungsauftrag verantwortungsvoll zu erfüllen. "Das muss aber auch jetzt mit der Verantwortung erfolgen, die notwendig ist. An Deutschland und an Europa wird ja gezerrt, in allen Richtungen. Und auch Frau Weidel sitzt ja hier von innen", sagte Habeck in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF.

Das Land müsse jetzt zusammenfinden und schnell große Entscheidungen treffen. Möglicherweise gebe es keine Zweidrittelmehrheit aus der demokratischen Mitte des Parlaments heraus, sagte Habeck mit Blick auf die Hochrechnungen.

Angesichts des Abschneidens der AfD sagte Habeck: "Also das ist eine Wahl, an der wir zu knapsen haben werden in Deutschland. Und die Normalisierung der AfD im Wahlkampf ist auch fortgeschritten." Es sei viel aufzuarbeiten.

Die Grünen hätten einen Preis dafür gezahlt, weil sie sich nicht so klar wie die Linken nach der Migrationsabstimmung im Bundestag von Merz abgegrenzt hatten. "Den habe ich, den mussten wir zahlen. Dieser Weg ist mir verbaut", so Habeck./vrb/DP/zb