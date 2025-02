Aktien Frankfurt Eröffnung: Kursgewinne nach Wahl - Hoffnung auf Politikwechsel

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland gibt dem Dax am Montag neuen Schwung. Der deutsche Leitindex gewann nach der Eröffnung 0,5 Prozent auf 22.400 Punkte. In der Vorwoche hatte er nach zwischenzeitlichem Rekord von 22.935 Punkten letztlich etwas korrigiert.

Der MDax , in dem sich die mittelgroßen Unternehmen versammeln, holte weiter auf mit plus 1,40 Prozent auf 27.887 Punkte. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 notierte leicht im Minus.

Deutschland kann nach Einschätzung der Berenberg Bank nach dem Wahlsieg der Union eine Phase politischer Unsicherheit beenden. Allerdings dürfte der fiskalische Spielraum der neuen Regierung begrenzt bleiben, schrieb Chefvolkswirt Holger Schmieding in einer Analyse. Denn: Ein Ende der Schuldenbremse werde angesichts der Sitzverteilung im neuen Bundestag schwierig.

Hatten sich in der Vorwoche hinter einer starken CDU noch unklare Mehrheiten und möglicherweise ein nötiges Dreierbündnis abgezeichnet, reicht es nun für eine Koalition mit der SPD. Die Chancen für eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und für stabile politische Verhältnisse stünden jetzt nicht schlecht, erläuterte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank. "Das Wahlergebnis wird die ersten zarten Erholungstendenzen in der deutschen Konjunktur unterstützen."/ajx/jha/