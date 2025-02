EQS-News: Alexis Mac Allister als neuester Jeton-Markenbotschafter vorgestellt

EQS-News: Jeton Wallet / Schlagwort(e): Vereinbarung

Alexis Mac Allister als neuester Jeton-Markenbotschafter vorgestellt



24.02.2025 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Jeton, ein weltweit aktiver Zahlungsdienstleister, verkündet eine dreijährige Partnerschaft mit dem globalen Fußballstar Alexis Mac Allister.

London - Jeton, ein weltweit aktiver Zahlungsdienstleister, verkündet eine dreijährige Partnerschaft mit dem globalen Fußballstar Alexis Mac Allister. Der 25-jährige argentinische Fußballer spielt im Mittelfeld für den Premier League-Verein Liverpool und ist Mitglied der argentinischen Nationalmannschaft. Mit der Übereinkunft zwischen dem globalen Zahlungsdienstleister und dem Fußballer wird Mac Allister zum Markenbotschafter für Jeton, der die Marke in zahlreichen Marketing-Kampagnen vertreten wird. Jeton erhält im Rahmen der Partnerschaft die Erlaubnis, den offiziellen Namen, Foto und Abbild sowie die Biografie von Mac Allister zu verwenden.

„Ich bin glücklich darüber, Markenbotschafter für Jeton zu sein“, sagte Alexis Mac Allister. „Ich freue mich darauf, die Marke zu vertreten und ihre Werte mit meinen Fans und Fußballliebhabern in aller Welt zu teilen.“

„Wir sind froh über unsere enge Zusammenarbeit mit Mac Allister. Wir haben diese Partnerschaften auf der Grundlage dessen, was unsere Kunden von Jeton erwarten und wie wir ihre Erwartungen übertreffen können, strategisch ausgerichtet. Wir hoffen, engere Beziehungen innerhalb der Fußballgemeinde aufbauen zu können und Fußballliebhaber auf der ganzen Welt durch Partnerschaften zu erreichen, die ihren Wünschen entsprechen. Ein Beispiel dafür ist die Partnerschaft, die wir vor Kurzem mit dem japanischen Fußballspieler Kou Itakura eingegangen sind, und wir glauben, dass wir so unseren Zielen einen Schritt näherkommen. Wir können es kaum erwarten, diese Reise gemeinsam mit Alexis Mac Allister anzutreten“, sagt der Geschäftsführer von Jeton.

Jeton ist für laufende Partnerschaften, Marketingaktivitäten und enge Beziehungen der Marke zu Fußballvereinen und der Community bekannt. Der globale Zahlungsdienstleister unterhält eine langjährige Beziehung mit West Ham United FC als offiziellem e-Wallet-Partner und hat bereits mit anderen bekannten Fußballclubs wie Aston Villa FC und Hull City AFC zusammengearbeitet. Über die Partnerschaft mit dem japanischen Fußballspieler Kou Itakura hat Jeton kürzlich die Reichweite der Marke auf dem asiatischen Markt ausgebaut.

Über Jeton

LA Orange CY Limited, Handelsname Jeton, hält eine Lizenz der Zentralbank von Zypern für das In-Umlauf-bringen oder die Einlösung von elektronischer Währung (E-Geld) gemäß dem E-Geld-Gesetz von 2012 und 2018 (Gesetz 81(I)/2012), Lizenznummer: 115.1.3.66. LA Orange CY Limited ist in der Republik Zypern gemäß den Bestimmungen des Unternehmensgesetzes (Kap. 113), Registrierungsnummer HE 424807, mit Sitz in 116 Gladstonos, M. Kyprianou House, 3. und 4. Stock in 3032 Limassol, Zypern eingetragen.

Kontaktinformationen

Jeton

+442071531137

marketing@jeton.com

