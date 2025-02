EU-Außenbeauftragte: Selenskyj ist gewählter Staatschef

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas weist US-Präsident Donald Trumps Vorwurf, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sei ein "Diktator", zurück. Als sie zuerst davon gehört habe, sei sie sicher gewesen, dass Trump einen Fehler gemacht und ihn mit Russlands Staatschef Wladimir Putin vertauscht habe, sagte Kallas am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel. "Russland hat seit 25 Jahren keine Wahlen mehr abgehalten", fügte sie hinzu. "Selenskyj ist ein gewählter Führer, gewählt in freien und fairen Wahlen."

Natürlich könne man während eines Krieges keine Wahlen abhalten, das sähen auch viele nationale Verfassungen vor, sagte Kallas. "Und warum? Weil man bei Wahlen immer gegeneinander kämpft und nicht in einer Situation, in der man eigentlich einen äußeren Feind hat, auf den man seine Kräfte konzentrieren muss", erläuterte die Außenbeauftragte./svv/DP/mis