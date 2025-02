Flugausfälle in Düsseldorf und Köln/Bonn durch Warnstreik

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Warnstreik von Flughafenbeschäftigten im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn führt zu zahlreichen Flugausfällen.

Knapp 280 Flüge mit rund 48.000 Passagieren fallen aus, wie der Flughafenverband ADV am Montag mitteilte. "Passagieren wird dringend geraten, sich bei der jeweiligen Fluggesellschaft zu erkundigen, ob der Flug stattfindet und ausreichend Zeit vor Ort einzuplanen", ergänzte der Verband.

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte am Boden zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen, um für ihre Forderungen in der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen Druck zu machen. Verlangt werden acht Prozent mehr Lohn, mindestens aber eine Anhebung um 350 Euro monatlich sowie höhere Zuschläge und Ausbildungsvergütungen. Die Arbeitgeber legten in zwei Verhandlungsrunden bisher kein Angebot vor. Die Gespräche sollen vom 14. bis 16. März in Potsdam fortgesetzt werden.

