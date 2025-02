IRW-News: West Point Gold Corp: Infill-Probenahmen von West Point Gold erweitern mineralisierte Zonen beträchtlich: GC24-30 auf 89,5 m mit 1,08 g/t Au und GC24-32 auf 51,16 m mit 1,21 g/t Au

IRW-PRESS: West Point Gold Corp: Infill-Probenahmen von West Point Gold erweitern mineralisierte Zonen beträchtlich: GC24-30 auf 89,5 m mit 1,08 g/t Au und GC24-32 auf 51,16 m mit 1,21 g/t Au

Vancouver, Kanada - 24. Februar 2025 / IRW-Press / West Point Gold Corp. (TSX-V: WPG) (OTCQB: WPGCF) (FWB: LRA0) (West Point Gold oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der Infill-Probenahmen von den Bohrlöchern GC24-30, -31 und -32 bekannt zu geben, die verdeutlichen, dass die Mineralisierung in der Zone Tyro Main mächtiger und kontinuierlicher ist als bis dato angenommen.

Höhepunkte:

- Bohrloch GC24-30 weist nun 89,50 m mit 1,08 g/t Au auf, einschließlich Intervallen von 55,61 m mit 1,44 g/t Au und 36,10 m mit 2,02 g/t Au (Tabelle 1 und 2).

- Bohrloch GC24-32 weist nun 51,16 m mit 1,21 g/t Au auf (Tabelle 1 und 2).

- Die Ergebnisse der Infill-Probenahmen erhöhten die Mächtigkeit des gesamten mineralisierten Pakets auf über 50 m.

- Die Ergebnisse unterstützen weiterhin das bereits zuvor bekannt gegebene Explorationsziel in der Zone Tyro Main.

Wir freuen uns über die beträchtliche Steigerung der Mächtigkeit in den beiden Bohrlöchern GC24-30 und -32 im mittleren Abschnitt der fast 1.000 m großen Zone Tyro Main, was darauf hinweist, dass die gesamte Zone mächtiger sein könnte als ursprünglich angenommen, sagte CEO Quentin Mai. Wir gehen davon aus, dass uns das geplante Bohrprogramm zusätzliche Erkenntnisse über die Zone Tyro Main liefern wird, während wir an der Erschließung einer ersten Ressource arbeiten.

Abbildung 1: Vorläufiger Längsschnitt der Zone Tyro Main mit Ergebnissen des DDH-Programms 2024 sowie RC-Bohrungen, Schürfgräben und Probenahmen auf Sohle 200

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78632/WPG25-09InfillSamplingResults_DE_PRcom.001.png

Tabelle 1: Ausgewählte Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm 2024

Bohrlöcher Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au)

GC24-29 0,00 16,15 16,15 0,56

inkl. 12,19 16,15 3,96 1,84

und 99,97 118,50 18,53 0,26

und 158,05 165,51 7,46 0,98

GC24-30 7.80 95,75 89,50 1,08

inkl. 7,80 27,90 20,10 0,77

inkl. 7,80 10,36 2,56 2,85

inkl. 24,70 25,30 0,60 6,59

und inkl. 40,14 95,75 55,61 1,44

inkl. 43,50 79,60 36,10 2,02

inkl. 92,60 95,75 3,15 1,49

GC24-31 23.00 27,10 4,10 2,17

inkl. 24,15 27,10 2,95 2,86

und 51,30 101,95 50,65 0,53

inkl. 51,30 63,35 12,05 0,58

und inkl. 73,76 100,55 26,79 0,67

GC24-32 16.31 65,15 51,16 1,21

inkl. 16,31 23,25 6,94 4,34

inkl. 16,31 17,75 1,44 15,24

und inkl. 30,90 33,00 2,10 3,19

und inkl. 49,07 65,15 16,08 1,35

inkl. 57,25 60,50 3,25 3,10

GC24-33 77.30 77,95 0,65 0,54

GC24-34 0.00 42,80 42,80 2,50

inkl. 24,20 35,90 11,70 5,94

GC24-35 0.00 9,10 9,10 1,82

und 113,54 124,40 10,86 0,21

und 140,21 168,20 27,99 0,89

inkl. 154,50 168,20 13,70 1,58

Anmerkungen:

- Alle angegebenen Mächtigkeiten beziehen sich auf das Bohrloch; die wahre Mächtigkeit entspricht etwa 80 % der Mächtigkeit im Bohrloch, mit Ausnahme von Loch GC24-29, wo die wahre Mächtigkeit unbekannt ist.

Tabelle 2: Die Bohrlöcher GC24-30 und GC24-32 wie zuvor berichtet

Bohrlöcher Von (m) Bis (m) Mächtigkeit (m) Gehalt (g/t Au)

GC24-30 7,80 10,36 2,56 2,85

und 24,70 25,30 0,60 6,59

und 43,50 95,75 52,25 1,53

inkl. 43,50 79,60 36,10 2,02

und inkl. 92,60 95,75 3,15 1,49

GC24-32 16,31 23,25 6,94 4,34

inkl. 16,31 17,75 1,44 15,24

und 30,90 33,00 2,10 3,19

und 49,07 65,15 16,08 1,35

inkl. 57,25 60,50 3,25 3,10

Anmerkungen:

- Alle angegebenen Mächtigkeiten beziehen sich auf das Bohrloch; die wahre Mächtigkeit beträgt etwa 80 % der Mächtigkeit des Bohrlochs.

Abbildung 2: Planansicht der Zone Tyro Main mit Bohrlöchern, Schürfgräben und Oberflächenproben (Gold)

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78632/WPG25-09InfillSamplingResults_DE_PRcom.002.jpeg

Zusammenfassung

Im Rahmen des Infill-Probenahmeprogramms wurden in den Bohrlöchern GC24-30, -31 und -32 Zonen erprobt, die ursprünglich nicht erprobt worden waren und zwischen den Mineralisierungszonen liegen. Die Ergebnisse der Bohrlöcher GC24-30 und -32 zeigen, dass die mineralisierte Zone in diesen Bereichen mächtiger ist als zuvor bekannt gegeben. Die Ergebnisse der Probenahmen bei GC24-31 haben den gemeldeten Abschnitt nicht geändert.

Das Unternehmen ist weiterhin der Auffassung, dass diese Ergebnisse mit dem bereits zuvor gemeldeten Explorationsziel von 15,6 bis 31,2 Millionen t mit 1,5 bis 2,5 g/t Au* übereinstimmen, jedoch darauf hinweisen, dass es Bereiche der Zone Tyro Main gibt, die möglicherweise mächtiger sind als erwartet. Das ursprüngliche Explorationsziel basierte auf Bohrungen, Probenahmen und Kartierungen, die auf eine Zone mit einer Mächtigkeit von 20 bis 40 m hinwiesen, während diese Infill-Probenahmen darauf hinweisen, dass es Zonen gibt, die wesentlich mächtiger sein könnten. Darüber hinaus muss darauf hingewiesen werden, dass diese mächtigeren Zonen eine Hülle aus Quarz-Stockwork mit geringeren Goldgehalten widerspiegeln. Es ist davon auszugehen, dass das geplante, 3.000 m umfassende RC-Bohrprogramm weitere Klarheit hinsichtlich der Mächtigkeit und der Gehalte in der Zone Tyro Main liefern wird.

* Die potenziellen Mengen und Gehalte sind konzeptioneller Natur. Es wurden keine ausreichenden Explorationsbohrungen durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, dass das Explorationsziel als Mineralressource beschrieben wird.

Bohrloch GC24-30

Das in Richtung Nordwesten und senkrecht zur Zone Tyro Main (Abbildung 2) gebohrte Bohrloch GC24-30 wurde so konzipiert, dass es die Struktur etwa 50 m unterhalb der Sohle 200 von Tyro durchschneidet, die sich unmittelbar unterhalb der Grubensohle befindet (Abbildung 3). Das Bohrloch liegt etwa 100 m nordöstlich von Bohrloch GC23-23, das 44,2 m (wahre Mächtigkeit von etwa 36 m) mit 2,01 g/t Au durchschnitten hat, wo weitere Probenahmen von den früheren Bohrungen geplant sind. Die Infill-Probenahmen in den Intervallen zwischen 10,36 m bis 16,40 m, 20,00 m bis 24,70 m sowie 25,30 m bis 43,50 m ergaben breite Zonen mit niedriggradigeren Mineralisierungen, was dazu führte, dass sich der gesamte Abschnitt auf 89,50 m mit 1,08 g/t Au belief (zuvor 52,25 m mit 1,53 g/t Au). Dies weist darauf hin, dass die gesamte Zone wahrscheinlich mächtiger ist als bis dato angenommen.

Abbildung 3: Querschnitt von Bohrloch GC24-30

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78632/WPG25-09InfillSamplingResults_DE_PRcom.003.png

Bohrloch GC24-32

Bohrloch GC24-32 wurde in der Nähe des oberen Bereichs von Tyro Hill (Abbildung 4) und unterhalb von Graben 6 (16,7 m mit 2,01 g/t Au) gebohrt, wo sich die Oberflächen-Grubenbaue nicht auf diesen Abschnitt erstrecken. Wie in den Oberflächenausbissen beobachtet, durchschnitt das Bohrloch eine breite Zone mit subparallelen, gebänderten Chalcedon-Adular-Erzgängen und hydrothermalen Brekzien. Zwei interne Intervalle zwischen 23,25 und 29,72 m sowie zwischen 33,0 und 49,07 m ergaben in erster Linie eine niedriggradige Mineralisierung, was zu einem einzigen langen Abschnitt von 51,16 m mit 1,21 g/t Au führte, der mehrere Abschnitte mit einer hochgradigeren Mineralisierung enthält, die bereits zuvor gemeldet wurden.

Abbildung 4: Querschnitt von Bohrloch GC24-32

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78632/WPG25-09InfillSamplingResults_DE_PRcom.004.png

Abbildung 5: Blickrichtung Norden zum historischen Tagebau bei Tyro

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78632/WPG25-09InfillSamplingResults_DE_PRcom.005.jpeg

Qualifizierter Sachverständiger

Robert Johansing, M.Sc. Econ. Geol., P. Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger (QP) gemäß NI 43-101 und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Johansing war auch für die Beaufsichtigung aller Phasen des Bohrprogramms verantwortlich, einschließlich der Protokollierung, des Kernschneidens, der Etikettierung, der Verpackung und des Transports vom Projekt zu American Assay Laboratories in Sparks, Nevada. Die Proben wurden anschließend getrocknet, zerkleinert und aufgespalten, und die Brei-Proben wurden für die Analyse vorbereitet. Gold wurde durch eine Brandprobe mit ICP-Abschluss bestimmt; Proben, die über dem Grenzwert lagen, wurden durch eine Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss bestimmt. Silber und 15 weitere Elemente wurden mittels Königswasser-ICP-AES (IM-2A16) bestimmt; Proben, die über den Grenzwert hinausgehen, wurden mittels Brandprobe und gravimetrischem Abschluss bestimmt. Sowohl zertifizierte Standards und Leerproben wurden vor Ort eingesetzt als auch Duplikate, Standards und Leerproben, die von American Assay eingesetzt wurden. Während der Bohr- und Probenahmekampagnen bis zur Lieferung an die Analyseeinrichtung wurden standardmäßige Verfahren zur Überwachung der Probenkette angewendet.

Über West Point Gold Corp.

West Point Gold Corp. (vormals Gold79 Mines Ltd.) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich vor allem der Entdeckung und Erschließung von Goldvorkommen in vier aussichtsreichen Projekten im Bereich des Walker Lane Trends, der sich über die US-Bundesstaaten Nevada und Arizona erstreckt, widmet. West Point Gold konzentriert sich auf die Erschließung einer ersten Ressource in seinem Projekt Gold Chain in Arizona, während der JV-Partner des Unternehmens, Kinross, den Ausbau des Projekts Jefferson Canyon in Nevada verantwortet.

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Aaron Paterson, Corporate Communications Manager

Tel: +1 (778) 358-6173

E-Mail: info@westpointgold.com

Bleiben Sie mit uns in Verbindung:

LinkedIn: linkedin.com/company/west-point-gold

X (Twitter): @westpointgoldUS

Facebook: www.facebook.com/Westpointgold/

Webseite: wwww.westpointgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getätigt wurden und auf aktuellen Erwartungen, Prognosen und Annahmen basieren, die Risiken und Ungewissheiten in Verbindung mit unserem Unternehmen beinhalten, einschließlich zukünftiger Privatplatzierungen, der Ungewissheit, ob weitere Explorationen dazu führen werden, dass das/die Ziel(e) als Mineralressource abgegrenzt wird/werden, Kapitalausgaben, Betriebskosten, Mineralressourcen, Gewinnungsraten, Gehalte und Preise, geschätzter Ziele, Expansion und Wachstum des Unternehmens und der Betriebe, Pläne und Verweise auf zukünftige Erfolge des Unternehmens mit seinem Geschäft und des wirtschaftlichen Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist. Alle diese Aussagen werden gemäß den Safe-Harbour-Bestimmungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze getätigt und sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu verstehen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, bei denen es sich um Aussagen über historische Fakten handelt, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Wir müssen bei zukunftsgerichteten Aussagen naturgemäß Annahmen treffen, weshalb diese Aussagen mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Wir warnen die Leser dieser Pressemitteilung davor, sich auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da eine Reihe von Faktoren dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Bedingungen wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Bitte beachten Sie die Risiken, die in dem jüngsten jährlichen Lagebericht (MD&A) des Unternehmens und in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca zu finden sind. West Point Gold beabsichtigt nicht und lehnt jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78632

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78632&tr=1

