Pressestimme: 'Rheinpfalz' zur Bundestagswahl

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Rheinpfalz' zur Bundestagswahl

Die AfD hat sich etabliert - was weniger an den Konzepten als vielmehr an realen Sorgen der Deutschen liegt. Gegen Populisten und Extremisten helfen nur echte Lösungen für tatsächliche Probleme. Friedrich Merz sollte beim Suchen dieser Lösungen auch Signale an jene senden, die ihn nicht gewählt haben. Wir bewältigen die großen Herausforderungen nur im Schulterschluss. Dazu braucht es Versöhnung. "Merz, der Integrator" - es wäre eine neue, es wäre eine so wertvolle Rolle für den CDU-Chef./yyzz/DP/zb