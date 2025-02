Pressestimme: 'Volksstimme' zu den Anforderungen an die neue Regierung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu den Anforderungen an die neue Regierung:

"Dieses Wahlergebnis ist eines, das mehr Folgen haben wird, ja muss, als die Bildung einer neuen Regierung. Friedrich Merz steht vor dieser Herausforderung. Wie - vielleicht sogar ob - er Kanzler werden kann, werden die nächsten Wochen zeigen. Die Regierungsbildung, so schwer sie auch werden wird, ist die letzte Chance für die Parteien der Mitte, dieses Land zu gestalten, den Menschen eine Zukunft zu vermitteln unter dem Dach Europas, das gerade von Putin und Trump an beiden Seiten angezündet wird. Die Herausforderungen sind klar: Eine dynamischere Wirtschaftspolitik, eine konsequente Steuerung von Migration, aber nicht zuletzt auch gesicherte Lebensverhältnisse auf dem Land wie in den Städten werden die Messlatte ausmachen. Dazu sind ein neues Verständnis und ein besserer Stil nötig, als es die Ampel vermocht hat. Auch wenn die Unterschiede der Koalitionäre groß sein werden - gelingt dies nicht, wird die politische Landkarte so blau wie sie im Osten schon ist."/DP/jha