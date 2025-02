Deutsche Anleihen: Moderate Kursgewinne

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gewann 0,37 Prozent auf 132,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,47 Prozent.

Die Anleihekurse machten damit einen Teil ihrer zu Wochenbeginn erlittenen Verluste wett. Am Dienstag waren Staatspapiere gefragt, nachdem an den Aktienmärkten insgesamt schwache Vorgaben aus Übersee für etwas Zurückhaltung gesorgt hatten. Zudem fielen Wachstumszahlen aus Deutschland wie erwartet schwach aus. Sinkende Exporte und Produktionsrückgänge im Auto- und Maschinenbau belasten die hiesige Wirtschaft. Im vierten Quartal 2024 schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zum Vorquartal.

Analyst Sebastian Grupp von der DZ Bank wies darauf hin, dass der Anleihenmarkt insgesamt gelassen auf die Ergebnisse der Bundestagswahl reagiert habe. Bei Bundesanleihen sei eine leicht steilere Kurve zu beobachten gewesen, das heißt, der Renditeabstand zwischen kurz- und langfristigen Zinsen sei größer geworden. Dies spiegelt dem Experten zufolge die Erwartung an eine expansivere Fiskalpolitik und ein dadurch höheres Angebot an Staatsanleihen wider.

Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA. Auf der Agenda stehen Immobiliendaten und insbesondere das vom Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen. Ein erneuter Rückgang dieses Stimmungsbarometers wäre der dritte in Folge und würde Zweifel an der im Herbst 2024 begonnen Erholung der Konsumlaune nähren, die nach dem breiten Tal der Jahre 2022 und 2023 wieder für etwas mehr Zuversicht gesorgt habe, schrieben die Experten der Landesbank Helaba.