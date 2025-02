EQS-Adhoc: SLR Group GmbH: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 24/25 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 24/25

EQS-Ad-hoc: SLR Group GmbH / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Halbjahresergebnis

SLR Group GmbH: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 24/25 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 24/25



25.02.2025 / 15:45 CET/CEST

SLR Group GmbH: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 24/25 und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 24/25

St. Leon-Rot, 25. Februar 2025 – Die SLR Group GmbH informiert darüber, dass sie nach vorläufigen Berechnungen im ersten Halbjahr 24/25 verkaufte Tonnagen in Höhe von rund 42 Kilotonnen sowie ein bereinigtes EBITDA in Höhe von 8,5 Mio. EUR verzeichnen konnte. So ist der Absatz von Sphäroguss-Komponenten im Berichtszeitraum deutlich hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben. Vor dem Hintergrund niedrigerer Absatzvolumina und einer verzögerten Wirksamkeit der eingeleiteten Maßnahmen aus dem Programm „Adapt and Grow“ passt die SLR Group ihre Prognose für das Geschäftsjahr 24/25 an und rechnet nunmehr damit, dass im Geschäftsjahr 24/25 die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen in der Größenordnung von 95 Kilotonnen liegen werden. Zudem erwartet die SLR Group im Geschäftsjahr 24/25 nun ein bereinigtes EBITDA von 17 Mio. EUR. Die Gesellschaft geht davon aus, dass im Jahresverlauf die Talsohle im Agrar- sowie im Bausektor als wichtige Kernsegmente durchschritten sein wird.

Zuvor hatte die Gesellschaft damit gerechnet, dass die Gesamtproduktion und verkauften Tonnen um die Größenordnung von 100 Kilotonnen und damit leicht unter den Zahlen des Geschäftsjahres 23/24 liegen werden. Daneben erwartete die SLR Group im Geschäftsjahr 24/25 ein bereinigtes EBITDA von 20 Mio. EUR.

