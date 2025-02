GNW-News: Die weltweit attraktivsten Programme für Wohnsitz und Staatsbürgerschaft durch Investitionen im Jahr 2025

^LONDON, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Malta

(https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/malta) belegt zum zehnten Mal in Folge den ersten Platz im Global Citizenship Program Index (https://www.henleyglobal.com/publications/citizenship-program-index- 2025) 2025, während Griechenland (https://www.henleyglobal.com/residence- investment/greece) zum ersten Mal den Spitzenplatz im Global Residence Program Index (https://www.henleyglobal.com/publications/residence-program-index- 2025) 2025 erreicht. Dies verdeutlicht die herausragende Stellung der europäischen Investitionsprogramme für Wohnsitz (https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und Staatsbürgerschaft (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment) in der jährlichen Rangliste der wichtigsten Investitionsmigrationsprogramme der Welt von Henley & Partners (https://www.henleyglobal.com/). Im Jahr 2024 hat das Unternehmen Kunden 94 verschiedener Nationalitäten beraten und Anfragen aus über 180 Ländern erhalten. US-Bürger waren für 23 % aller von Henley & Partners im vergangenen Jahr bearbeiteten Anträge verantwortlich. Dies entspricht fast der Gesamtzahl der nächsten vier Nationalitätengruppen - Inder, Türken, Filipinos und Briten - zusammen. Vergleicht man die Zahl der US- amerikanischen Klienten im Jahr 2024 mit der von vor fünf Jahren (2019), so ergibt sich ein atemberaubender Anstieg von über 1.000 %. Auch für das Vereinigte Königreich stellte das vergangene Jahr einen Rekord dar: Die Zahl der von britischen Staatsbürgern eingereichten Anträge stieg im Jahr 2024 gegenüber 2023 um 57 %. Die beiden Indizes, die in der Ausgabe 2025 des jährlichen Berichts über Investitionsmigrationsprogramme (https://www.henleyglobal.com/publications/investment-migration-programs-2025) vorgestellt werden, bieten eine systematische Analyse und ein umfassendes Benchmarking der weltweit attraktivsten Investitionsprogramme für Wohnsitz (https://www.henleyglobal.com/residence-investment) und Staatsbürgerschaft (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment) und setzen damit den Branchenstandard. Interaktive digitale (https://www.henleyglobal.com/publications/citizenship-program-index-2025) Gegenüberstellungen (https://www.henleyglobal.com/publications/residence- program-index-2025) der Programme stehen ebenfalls zur Verfügung. Sie ermöglichen es globalen Investoren und wohlhabenden Familien die für sie wichtigsten Punkte zu identifizieren und verschiedene Optionen abzuwägen. Dr. Christian H. Kaelin (https://chriskalin.com/), Vorsitzender von Henley & Partners, erklärt: ?Die Publikation ist für Regierungen und politische Entscheidungsträger relevant, die Vermögen anziehen und halten wollen, um eine größere Steuerautonomie und wirtschaftliches Wachstum zu erreichen. In dieser Zeit verstärkter globaler Volatilität nutzen Nationalstaaten Investitionsprogramme für Wohnsitz und Staatsbürgerschaft als innovatives Finanzierungsinstrument, um Entwicklungsinitiativen zu finanzieren, die Nachhaltigkeits- und Klimarisiken mindern und ihren Bürgern direkt zugutekommen. Für Investoren ist ein alternativer Wohnsitz und eine alternative Staatsbürgerschaft eine einzigartige Investition, die ihnen persönlich eine ebenso globale Diversifikation ermöglicht wie ihre Anlageportfolios." Bei Staatsbürgerschaftsprogrammen ist Malta nach wie vor Spitzenreiter Im Global Citizenship Program Index (https://www.henleyglobal.com/publications/citizenship-program-index-2025), der 14 Programme unter die Lupe nimmt, belegt das strategisch günstig gelegene Malta (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/malta) mit 76 von 100 möglichen Punkten zum zehnten Mal in Folge den ersten Platz. Österreich (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/austria) sichert sich mit einer Punktzahl von 75 den zweiten Platz für sein erstklassiges Staatsbürgerinvestitionsprogramm. Hierbei sind erhebliche finanzielle Beiträge zur österreichischen Wirtschaft seitens der Bewerber erforderlich. Auf den nächsten beiden Plätzen folgen karibische Inselstaaten: Grenada (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/grenada) auf dem dritten Platz mit 69 Punkten und Antigua und Barbuda (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/antigua-barbuda) auf dem vierten Platz mit 67 Punkten. Drei weitere kleine Inselentwicklungsstaaten (SIDS) teilen sich den fünften Platz mit jeweils 66 Punkten: der Neuzugang im Index, Nauru (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/nauru), zusammen mit St. Kitts und Nevis (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/st-kitts- nevis) und St. Lucia (https://www.henleyglobal.com/citizenship-investment/st- lucia). Das Staatsbürgerschaftsprogramm von Nauru bietet beachtliche Vorteile für die globale Mobilität, denn es gewährt einen alternativen und sicheren Reisepass sowie visafreien Zugang zu einigen der wichtigsten Wohlstandszentren der Welt. Erfolgreiche Bewerber leisten außerdem einen Beitrag zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten im Südpazifik, wo SIDS mit dem Anstieg des Meeresspiegels und dem Verlust der biologischen Vielfalt konfrontiert sind. Die Gelder fließen in Entwicklungsprojekte, darunter Initiativen zur Verbesserung der Klimaresistenz und der Infrastruktur, Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und der nachhaltigen wirtschaftlichen Diversifizierung. Bei den Wohnsitzprogrammen erklimmt Griechenland den Spitzenplatz Im Global Residence Program Index (https://www.henleyglobal.com/publications/residence-program-index-2025) 2025, der 26 Programme bewertet, sichert sich Griechenlands (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/greece) beliebtes Golden Visa-Programm mit 73 von 100 Punkten den ersten Platz und verdrängt damit Portugal (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/portugal), das in den letzten neun Jahren den ersten Platz innehatte oder diesen teilte. Portugal belegt nun den dritten Platz zusammen mit Italien (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/italy) und dem Vereinigten Königreich (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-kingdom), die alle jeweils 70 Punkte erreichten, während die Schweiz (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/switzerland), die eine von Henley & Partners ausgearbeitete Regelung anbietet, die einen privaten Wohnsitz mit Schweizer Forfait-Steuervorschriften kombiniert, mit 72 Punkten den zweiten Platz erreicht. Australien (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/australia), das vor kurzem sein National Innovation Visa (NIV)-Programm eingeführt hat, um hochqualifizierte Fachkräfte anzuziehen, Kanada (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/canada), das sein Start-Up- Visum-Programm modifiziert hat, um für Unternehmer attraktiver und flexibler zu sein, und Spanien (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/spain) (dessen Programm Anfang 2025 ausläuft) liegen mit jeweils 69 Punkten gemeinsam auf Platz 4. Die VAE (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/united- arab-emirates), die im vergangenen Jahr ihr Gold-Visa-Programm strategisch erweitert haben, um Spitzenkräfte anzuziehen und Wachstum und Innovation voranzutreiben, landen mit 68 Punkten auf Platz 5. Ungarn (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/hungary), das 2025 neu im Index vertreten ist, liegt mit 67 Punkten auf Platz 6. Die kleinen, aber mächtigen Wohlstandszentren Luxemburg (https://www.henleyglobal.com/residence- investment/luxembourg) und Singapur (https://www.henleyglobal.com/residence- investment/singapore) belegen die Plätze 7 und 8 mit 66 bzw. 65 Punkten. Den neunten Platz teilen sich mit jeweils 64 Punkten die Länder Jersey (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/jersey) und Panama (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/panama). Costa Rica (https://www.henleyglobal.com/residence-investment/costa-rica), der zweite Neuzugang im Index, vervollständigt die Top 10 mit einer Punktzahl von 63 von 100 und bietet Investoren und ihren Familien eine unternehmensfreundliche Landschaft, ein günstiges Steuersystem und ein sicheres Umfeld in Zentralamerika. Lesen Sie die vollständige Pressemitteilung (https://www.henleyglobal.com/newsroom/press-releases/investment-migration- programs-report-2025) Medienkontakt: Sarah Nicklin sarah.nicklin@henleyglobal.com Mobil: +27 72 464 8965 °