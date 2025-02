GNW-News: iHerb erzielt über 2,4 Mrd. Dollar Umsatz und festigt seine Führungsposition im Bereich Gesundheit und Wellness weltweit

^IRVINE, Kalifornien, Feb. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb (https://www.iherb.com/), einer der weltweit größten Online-Händler für Vitamine, Mineralien, Nahrungsergänzungsmittel und andere Gesundheits- und Wellnessprodukte, feierte 2024 ein außergewöhnliches Jahr mit einem Nettoumsatz von mehr als 2,4 Mrd. US-Dollar, was für das Unternehmen einen neuen Rekord darstellt. Aufgrund der starken Kundennachfrage und seines Engagements für einen außergewöhnlichen Service konnte der E-Commerce-Händler beeindruckende 37 Millionen Bestellungen in 180 Ländern abwickeln und damit seine Position als vertrauenswürdiger Weltmarktführer in der Gesundheits- und Wellnessbranche stärken. WICHTIGE HIGHLIGHTS IM JAHR 2024 * Außergewöhnliche Leistung: Der Nettoumsatz von iHerb betrug über 2,4 Mrd. US-Dollar, was einem Wachstum von 14,5 % im Jahresvergleich entspricht. Dieser Meilenstein wurde durch ein erweitertes Produktportfolio und eine verstärkte Kundenbindung erreicht. Darüber hinaus stellte der Jubiläumsverkauf des Unternehmens im September 2024 neue Unternehmensrekorde bei Nettoumsatz, Neukundengewinnung, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA auf. Mit der einmonatigen Werbeveranstaltung wurde ein Nettoumsatz von rund 250 Mio. US-Dollar erzielt, wobei 34 internationale Märkte jeweils einen Umsatz von mehr als 1 Mio. US-Dollar erreichten. So konnte sie ihren Status als weltweit führende Verkaufsveranstaltung festigen. * Hohe Kundenbindung: Die Zahl der aktiven Kunden stieg um 20 % auf 12,4 Millionen im Jahr 2024. Sie generierten 37 Millionen Bestellungen. Die überwiegende Mehrheit dieser Bestellungen, 73 Prozent, ging auf Stammkunden zurück, was eine außergewöhnliche Kundentreue zeigt. Trotz der gestiegenen Nachfrage erreichte das Unternehmen über 90 % Zufriedenheit mit dem Kundenservice und einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 85,6 %, womit iHerb zu einer Spitzengruppe von Einzelhändlern gehört, die von den Käufern am meisten empfohlen werden. * Dynamisches Produktportfolio: iHerb hat im Jahr 2024 fast 250 neue Marken bezogen, darunter Kooperationen mit Top-Marken wie The Vitamin Shoppe (https://www.iherb.com/c/the-vitamin-shoppe), Martha Stewart Wellness (https://www.iherb.com/c/martha-stewart-wellness), Living Proof (https://www.iherb.com/c/living-proof), Pure Encapsulations (https://www.iherb.com/c/pure-encapsulations), Rule One Proteins (https://www.iherb.com/c/rule-one-proteins), Cymiotika (https://www.iherb.com/c/cymbiotika), Olaplex (https://www.iherb.com/c/olaplex), Micro Ingredients (https://www.iherb.com/c/micro-ingredients), Paul Mitchell (https://www.iherb.com/c/paul-mitchell), Bloom (https://www.iherb.com/c/bloom), Munchkin (https://www.iherb.com/c/munchkin), Celsius (https://www.iherb.com/c/celsius), Ghost (https://www.iherb.com/c/ghost), Yuni Beauty (https://www.iherb.com/c/yuni- beauty), TerraSoul Superfoods (https://www.iherb.com/c/terrasoul- superfoods), Tru Earth (https://www.iherb.com/c/tru-earth) und weitere. Mit über 50.000 Artikelnummern bietet iHerb auch weiterhin innovative Lösungen für Gesundheit, Wellness, Beauty und Ernährung. * Erweiterung des globalen Marktplatzes: Investitionen in kulturell vielfältige Produkte, eine iHerb-Kundenplattform, die jetzt in 22 Sprachen übersetzt ist, und digitale Shops auf 25 globalen Marktplätzen (https://www.iherb.com/pressreleases/global-marketplaces-albertsons- amazon/2024) wie Amazon (https://www.amazon.com/stores/CaliforniaGoldNutrition/page/52D1A350-D19E- 4135-A3D9- A1D37093363A?ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto#:~:text=Play%20V ideo-,Share,-Share%20this%20page), JD (https://corporate.jd.com/), Tmall (https://www.tmall.com/), Rakuten (https://www.rakuten.com/iherb.com_11973- xfas?sourceName=Web-Desktop&ebstask=shoppingTripAttrProps) und Coupang (https://www.aboutcoupang.com/) ermöglichen es iHerb, seine internationale Reichweite zu vertiefen und starke Verbindungen mit Verbrauchern weltweit zu fördern. * Operative Fortschritte: Mit sieben Logistikzentren in den USA und im Ausland erreicht iHerb eine durchschnittliche weltweite Versandzeit von weniger als fünf Tagen, und fast die Hälfte aller Bestellungen wird in weniger als drei Tagen zugestellt. Das Unternehmen senkte seine Versandkosten weiter und fügte im Jahr 2024 über 20 Versandarten hinzu, sodass iHerb in 80 Ländern einen kostenlosen Versand anbieten kann und in 50 Ländern die vorausbezahlten Zölle und Steuern für eine beschleunigte Abfertigung verwaltet. ?2024 war für iHerb ein transformatives Jahr, das die Widerstandsfähigkeit unseres Unternehmens inmitten globaler Herausforderungen wie Inflationsdruck, Wechselkursschwankungen des US-Dollars und geopolitische Unruhen unterstrich", so Emun Zabihi, CEO von iHerb. ?Unser Qualitätssortiment, gepaart mit einem nahtlosen Einkaufserlebnis, konnte das Vertrauen und die Loyalität von Millionen von Kunden weltweit gewinnen. Mit Blick auf die Zukunft bleiben wir unserer selbst auferlegten Aufgabe verpflichtet, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen." BLICK IN DIE ZUKUNFT Aufbauend auf der Dynamik des Jahres 2024 plant iHerb, seine Marktposition zu stärken, indem es seine Produktpalette erweitert, die Kundenbeziehungen ausbaut und Innovationen vorantreibt, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Das Unternehmen ist bereits dabei, zwei zusätzliche Fulfillment Center an strategisch günstigen Standorten in Dallas, Texas und Riad, Saudi-Arabien, zu eröffnen, um die Lieferzeiten zu verkürzen und die Kapazitäten für das Neukundenwachstum zu erhöhen. Strategische Säulen für Wachstum 1. Kundengewinnung und Kundentreue weltweit vorantreiben Investitionen in zielgerichtete digitale Kampagnen über Such-, Social-Media- und Marktplatzkanäle, die sich vor allem an gesundheitsbewusste Verbraucher richten. Bindung von Kunden, indem das Einkaufserlebnis durch personalisierte Empfehlungen und Informationen, die Lokalisierung von Inhalten und eine schnellere Lieferung kontinuierlich verbessert wird. 2. Verbesserung der Produktauswahl Zusammenstellung eines robusten Produktportfolios, das etablierte Marktführer in ihren jeweiligen Kategorien, aufstrebende Marken und eigene Hausmarken umfasst, um die Nachfrage der Kunden nach Produkten des täglichen Bedarfs und den neuesten Innovationen in den Bereichen Wellness, Beauty, Fitness und Haushalt zu bedienen. Erweiterung und Vertiefung bestehender Produktkategorien und Expansion in angrenzende Produktkategorien, um den adressierbaren Gesamtmarkt von 1,3 Billionen US-Dollar weiter zu durchdringen und zu vergrößern. 3. Nachhaltiges Wachstum durch operative Exzellenz Optimierung der Lieferkettenprozesse, Verbesserung der Abwicklungskapazitäten und Erweiterung der Logistikinfrastruktur, um schnellere Lieferzeiten zu möglichst geringen Kosten zu erreichen und eine außergewöhnliche Kundenzufriedenheit weltweit zu gewährleisten. iHerb ist auf dem besten Weg, seinen Erfolg fortzusetzen, indem es seine Stärken ausbaut und Millionen von Kunden weltweit zugängliche Gesundheits- und Wellness- Lösungen anbietet. Weitere Informationen über iHerb und seine Mission, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen, finden Sie auf der Website corporate.iherb.com. Über iHerb: iHerb ist einer der weltweit führenden Online-Händler, der seinen Kunden ein einzigartiges Angebot an Vitaminen, Mineralien, Nahrungsergänzungsmitteln und anderen Gesundheits- und Wellness-Produkten, einschließlich Sportlernahrung, Beauty-, Bade- und Körperpflegeprodukten, Lebensmitteln, Baby- und Haustierbedarf von über 1.800 renommierten Marken bereitstellt. Mit der Unterstützung von 3.000 Mitarbeitern weltweit bedient iHerb mehr als 12 Millionen Kunden in 180 Ländern und 22 Sprachen. Das hochentwickelte globale Logistiknetzwerk von iHerb umfasst sieben klimatisierte Fulfillment Center in den USA und Asien, die den Kunden ein reibungsloses und zuverlässiges Einkaufserlebnis bieten. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Sitz in Irvine, Kalifornien, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheit und Wellness für alle zugänglich zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter: corporate.iherb.com. Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/752407d5-0a25-4532- b528-645fca244994 °