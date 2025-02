GNW-News: MCH Group | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | Konsultationsverfahren bei Expomobilia in Effretikon beendet

^MCH Group: Konsultationsverfahren bei Expomobilia in Effretikon beendet MCH Group hat das am 23. Januar 2025 eingeleitete Konsultationsverfahren abgeschlossen. Das Ziel dieses Prozesses bestand darin, die Unternehmensstruktur im Rahmen des Transformationsprozesses der MCH Group zu überprüfen und anzupassen, um langfristiges, profitables und nachhaltiges Wachstum in allen Geschäftsbereichen zu ermöglichen. Während der 21-tägigen Konsultationsperiode hatten die Mitarbeitenden die Möglichkeit, Vorschläge einzureichen, um Entlassungen zu verhindern, ihre Anzahl zu begrenzen oder ihre Auswirkungen abzumildern. In den vergangenen Tagen hat die Geschäftsleitung alle eingereichten Vorschläge sorgfältig geprüft und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit bewertet. Trotz zahlreicher konstruktiver Konsultationsvorschläge lässt sich der Stellenabbau von 23 Mitarbeitenden bedauerlicherweise nicht vermeiden. Die MCH Group bedauert die unvermeidbaren Auswirkungen dieser Entscheidung und wird die betroffenen Mitarbeitenden der Expomobilia in Effretikon bestmöglich bei der beruflichen Neuorientierung unterstützen. Expomobilia ist Teil der Live Marketing Solutions Division der MCH Group und spezialisiert auf die Konzeption und den Bau von Messeständen, Events- und Ausstellungsdesigns sowie innovative Markeninszenierungen. Über die MCH Group Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk für globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris und Miami Beach sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie über die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zürich. Das Unternehmen beschäftigt über 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund CHF 394 Mio. * Ad hoc-Mitteilungen (https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc- mitteilungen/) (https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-meldungen/) * News (https://www.mch-group.com/news/) Kontakt: MCH Group AG Lucia Uebersax Group Media and Public Affairs Manager +41 79 626 39 35 lucia.uebersax@mch-group.com (mailto:lucia.uebersax@mch-group.com) (mailto:christian.jecker@mch-group.com)www.mch-group.com (https://www.mch- group.com/) °