IRW-News: ACCESS Newswire: CGFNS International ändert ihren Namen zu TruMerit

CGFNS International ändert ihren Namen zu TruMerit

Das Rebranding läutet eine stärkere Konzentration auf den Aufbau eines zukunftsfähigen globalen Gesundheitspersonals ein

Philadelphia, PA / ACCESS Newswire / 25. Februar 2025 / Die Organisation CGFNS International hat heute bekannt gegeben, dass sie im Rahmen der erweiterten Unterstützung der Personalentwicklung im Gesundheitswesen auf globaler Ebene ihren Namen in TruMerit ändern wird. Diese Entscheidung wurde vom CGFNS Board of Trustees im Herbst 2024 genehmigt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78672/CGFNS_022525_DEPRcom.001.png

CGFNS International ist jetzt TruMerit

Die Initiative bedeutet einen neuen Weg für CGFNS, die Abkürzung für Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools (Kommission für Absolventen ausländischer Krankenpflegeschulen), die seit fast einem halben Jahrhundert die berufliche Mobilität von Krankenpflegekräften und anderen Fachkräften des Gesundheitswesens unterstützt, indem sie deren Ausbildung, Fähigkeiten und Erfahrung validiert, wenn diese sich um die Zulassung zur Berufsausübung in den USA und anderen Ländern bemühen. Die Initiative ist eine Reaktion auf die Forderung, den Aufbau von Kapazitäten im Gesundheitswesen zu fördern, damit die Bedürfnisse der Menschen in einer sich rasch entwickelnden globalen Gesundheitslandschaft erfüllt werden können.

TruMerit, ein Verweis auf echte Exzellenz, stellt die Rolle der Organisation bei der Validierung der Leistungen von Beschäftigten im Gesundheitswesen weltweit heraus. Sie wird weiterhin eine weltweit führende Rolle bei der Erbringung dieser Dienstleistungen einnehmen und gleichzeitig ihren Auftrag erweitern, um die Forschung und die Interessenvertretung zur Unterstützung von Lösungen für die Entwicklung von Arbeitskräften im Gesundheitswesen zu stärken, einschließlich globaler Standards und Rahmenwerke für Fachzertifizierungen, die Karrierewege für Arbeitskräfte im Gesundheitswesen ermöglichen, unabhängig davon, wo sie arbeiten möchten.

Mit diesem Rebranding läuten wir eine neue Ära globaler Reichweite ein. Wir sind überzeugt, dass die Beschäftigten im Gesundheitswesen in jedem Land - ausgestattet mit dem Fachwissen, den Werkzeugen und der Hingabe, um in ihrem Beruf Spitzenleistungen zu erzielen - den Weg zur Lösung der Herausforderungen im Gesundheitswesen von heute und morgen ebnen können, so Dr. Peter Preziosi, President und CEO der Organisation.

TruMerit wird sich für geistiges Kapital einsetzen und es hervorbringen, um Investitionen in ein zukunftsfähiges globales Gesundheitspersonal zu fördern. Wir wissen, dass das Engagement für die Entwicklung und Validierung ihrer Kompetenzen der beste Beitrag ist, den wir zur Bewältigung von Engpässen, der sozial bedingte Ungleichheit von Gesundheitschancen und Zugangsproblemen sowie der Nachfrage nach patientenorientierten Versorgungsmodellen leisten können, fügte er hinzu.

Die Namensänderung wird das Herzstück eines umfassenden Rebrandings der Organisation sein, das eine neue visuelle Identität in ihrem öffentlichen Profil, einschließlich ihrer Webseite, Kundenportalen, Anmeldedaten und Zertifikaten sowie Social-Media-Kanälen, beinhalten wird. Das Rebranding wird Mitte März eingeleitet und bis zum Sommer abgeschlossen sein.

Unser neuer Name trägt Bedeutung und vermittelt, wer wir sind und welche Werte für die Arbeitskräfte des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt, für die wir tätig sind, wichtig ist, sagte Lea Sims, Chief Marketing and Communications Officer, die die einjährige Initiative zur Namensänderung leitete und den Übergang der Organisation zu ihrer neuen Identität und Marke beaufsichtigt. Der Name TruMerit spiegelt unseren langjährigen Auftrag wider, Fachkräfte im Gesundheitswesen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre Karriere voranzutreiben, und gleichzeitig die wohlverdiente Glaubwürdigkeit zu bewahren, die mit CGFNS und ihrem fast ein halbes Jahrhundert währenden Einsatz für die Krankenpflege und die verwandten Gesundheitsberufe verbunden ist.

Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Rebranding von CGFNS zu TruMerit abzurufen.

Über CGFNS International, Inc.

CGFNS International wurde 1977 gegründet und hat ihren Sitz in Philadelphia. CGFNS International ist eine einwanderungsneutrale gemeinnützige Organisation, die stolz darauf ist, die weltweit größte Organisation zur Bewertung von Qualifikationen für die Pflege- und verwandten Gesundheitsberufe zu sein. CGFNS International ist eine Nichtregierungsorganisation mit beratender Funktion beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) und Mitglied der Konferenz der Nichtregierungsorganisationen mit beratender Funktion bei den Vereinten Nationen (CoNGO).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78672

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78672&tr=1

