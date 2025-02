OTS: Anaqua / Nordic Capital schließt Akquisition von Anaqua ab

Nordic Capital schließt Akquisition von Anaqua ab Boston / München (ots) - Führender Private-Equity-Investor im Bereich Technologie & Zahlungssysteme erwirbt Anaqua mit dem Ziel, das weitere Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Anaqua (https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=press&%3Butm_source=wire&%3Butm_ca mpaign=NCclosing) , der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und das Management geistigen Eigentums (IP), gab heute bekannt, dass Nordic Capital (https://www.nordiccapital.com/) , ein erfahrener Private-Equity-Investor im Bereich Technologie & Zahlungssysteme weltweit, eine Mehrheitsbeteiligung an Anaqua von Astorg erworben hat. Die Übernahme ist eine entscheidende strategische Investition von Nordic Capital. Sie zielt darauf ab, Anaquas anhaltendes Wachstum durch die Entwicklung immer innovativerer IP-Management-Lösungen voranzutreiben. Nordic Capital wird Anaquas globale Expansion sowie die kontinuierlichen Verbesserungen seiner Software und Services unterstützen, um die Marktposition des Unternehmens weiter zu stärken. Mit seinen Plattformen AQX® und PATTSY WAVE® integriert Anaqua Best-Practice-Workflows, Datenanalysen, internationale Patentanmeldungen sowie Zahlungen für Patent- und Markenverlängerungen in spezialisierte Softwarelösungen für IP-Experten. Die Plattformen bieten eine einzigartige End-to-End-Wertschöpfung, um Abläufe zu optimieren, Strategien zu entwickeln und Entscheidungen rund um die wertvollen IP-Portfolios der Kunden zu treffen. Nordic Capital verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Wachstumsförderung innovativer Technologieunternehmen und hat 33 technologiebasierte Investitionen in Unternehmen getätigt - mit einem Gesamtwert von rund 26 Milliarden Euro. "Nordic Capital wird ein großartiger Partner sein - sowohl für Anaqua als auch für unsere Kunden - da wir mit unserer gemeinsamen Vision für softwaregestützte IP-Management-Plattformen den Branchenwandel vorantreiben können", kommentierte Bob Romeo, CEO von Anaqua. Justin Crotty, COO von Anaqua, ergänzte: "Nordic Capital wird entscheidend dazu beitragen, die Wachstumsstrategie von Anaqua umzusetzen und technologiebasierte Lösungen für unsere Kunden sowie den IP-Markt bereitzustellen." Fredrik Näslund, Partner und Leiter des Bereichs Technologie & Zahlungssysteme bei Nordic Capital Advisors, erklärte: "Wir freuen uns darauf, Anaqua in ihrer nächsten Wachstumsphase zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, ihre globale Präsenz weiter auszubauen und die führende IP-Management-Plattform für innovationsgetriebene Branchen zu etablieren." Über Anaqua Anaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Anaquas IP-Management-Plattformen AQX® und PATTSY WAVE® kombinieren Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die IP-Strategien unterstützt, fundierte IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Prozesse optimiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl an Kanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Mehr als zwei Millionen IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.anaqua.com/de/?utm_medium=p ress&%3Butm_source=wire&%3Butm_campaign=NCclosing oder Anaqua LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaqua/) . Über Nordic Capital Nordic Capital ist ein führender Private-Equity-Investor, der sich auf ausgewählte Sektoren fokussiert und durch operative Verbesserungen und transformatives Wachstum stärkere, nachhaltige Unternehmen schafft. Dabei konzentriert sich Nordic Capital auf bestimmte Regionen und Sektoren, in denen der Investor umfangreiche und langjährige Erfahrung hat: Gesundheitswesen, Technologie & Zahlungssysteme, Finanzdienstleistungen sowie Services & Industrietechnologien. Kernregion ist Europa, im Gesundheitswesen sowie im Bereich Technologie & Zahlungssysteme ist Nordic Capital weltweit aktiv. Seit Gründung im Jahr 1989 hat Nordic Capital ca. 26 Milliarden Euro in fast 150 Beteiligungen investiert. Die jüngsten Fonds sind Nordic Capital XI mit 9,0 Milliarden Euro an zugesagtem Kapital und Nordic Capital Evolution II mit 2 Milliarden Euro an zugesagtem Kapital, das hauptsächlich von internationalen institutionellen Anlegern wie Pensionsfonds bereitgestellt wird. Nordic Capital Advisors verfügt über Niederlassungen in Schweden, dem Vereinigten Königreich, den USA, Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen und Südkorea. www.nordiccapital.com. (http://www.nordiccapital.com/) "Nordic Capital" bezieht sich je nach Kontext auf einzelne oder alle Einheiten, Investmentvehikel, Strukturen und verbundene(n) Gesellschaften, die unter der Marke Nordic Capital firmieren. Die General Partners und/oder beauftragten Portfolio-Manager von Nordic Capitals Einheiten und Investmentvehikel werden von mehreren nicht-diskretionären Untergesellschaften beraten, die einzeln oder gemeinsam als "Nordic Capital Advisors" bezeichnet werden. 