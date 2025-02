Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Merz' große Herausforderungen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Merz' große Herausforderungen:

"Das Rendezvous mit der Realität kommt für Merz nun ganz plötzlich. Denn am Wahlsonntag ist der schlimmste Fall eingetreten. Die demokratische Mitte aus Union, SPD und Grünen hat im neuen Bundestag keine Zweidrittelmehrheit mehr. Verfassungsänderungen und damit eine Reform der Schuldenbremse oder ein neues grundgesetzlich abgesichertes Sondervermögen für die Bundeswehr sind ohne Zustimmung von AfD und der Linken nicht möglich. Inmitten der größten außenpolitischen Bedrohungslage der Nachkriegsgeschichte, in der die Bundesrepublik von Putins Neoimperialismus im Osten angegriffen wird und der neue US-Präsident die westliche Nachkriegsordnung demontiert, um mit Putin und Chinas Präsident Xi die Welt in Einflusssphären aufzuteilen, ist Europas Führungsmacht finanziell handlungsunfähig und steckt in der Schuldenbremse fest. (.) Es ist geradezu ein Treppenwitz der Geschichte, dass nun ausgerechnet Merz Wege finden muss, die Schuldenbremse zu reformieren oder zu umgehen."/yyzz/DP/he