US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,57 Prozent auf 110,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel auf 4,28 Prozent.

Die trübe Stimmung an den US-Aktienmärkten stützte die Anleihen. Am Nachmittag sorgten US-Konsumdaten für weiteren Auftrieb. So hat sich das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen deutlich eingetrübt. Es fiel im Januar so stark wie seit August 2021 nicht mehr. Besonders deutlich trübten sich die Erwartungen ein. Die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump schürt laut Conference Board Inflationsängste./jsl/he