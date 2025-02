US-Finanzminister: Wirtschaftliche Lage ist brüchiger als es scheint

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Die US-Wirtschaft ist nach Einschätzung des neuen Finanzministers Scott Bessent mehr Risiken ausgesetzt als gängige Indikatoren signalisieren.

Bessent verwies in einer Rede am Dienstag in Washington auf mögliche Zinsveränderungen, die hartnäckige Inflation und eine Abhängigkeit von staatlich geschaffenen Jobs. Er kritisierte übermäßige Staatsausgaben und ausufernde staatliche Regulierungen unter dem früheren US-Präsidenten Joe Biden von den Demokraten. Dessen republikanischer Nachfolger Donald Trump werde das Ruder jetzt herumreißen. Unter der Oberfläche sei die wirtschaftliche Lage brüchig.

Trump hat in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit Sonderzölle gegen China verhängt und Europa sowie den US-Nachbarn Kanada und Mexiko mit ähnlichen Maßnahmen gedroht. Bessent sagte, China müsse den Konsum im eigenen Land stärken, könne nicht mehr nur durch die Industrie und Exporte wachsen.

