EQS-News: VTTI und Pyrum kooperieren bei der Entwicklung einer Thermolyseanlage für Altreifen in Antwerpen

VTTI und Pyrum kooperieren bei der Entwicklung einer Thermolyseanlage für Altreifen in Antwerpen

Werk soll am Terminal von VTTI im Hafen von Antwerpen und Brügge gebaut werden

Geplante Recyclingkapazität von bis zu 90.000 Tonnen Altreifen pro Jahr

Pyrum wurde aufgrund seiner fortschrittlichen, bewährten Thermolyse-Technologie und seiner Erfolgsbilanz beim Betrieb industrieller Anlagen in Europa als Partner ausgewählt

VTTI beabsichtigt, ähnliche Anlagen an den bestehenden Standorten weltweit zu entwickeln

Rotterdam, Niederlande / Dillingen (Saar), Deutschland, 26. Februar 2025 - VTTI, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung und -infrastruktur, hat mit der Pyrum Innovations AG, einem Experten für Altreifenrecycling durch Thermolyse, eine Vereinbarung über die Entwicklung einer hochmodernen Altreifenrecycling-Thermolyse-Anlage am Antwerpener Terminal (ATPC) von VTTI unterzeichnet. Diese Vereinbarung ist ein bedeutender Schritt zur Integration nachhaltiger Abfallmanagementlösungen in die Infrastruktur von VTTI und ein weiterer wichtiger Schritt in den internationalen Expansionsplänen von Pyrum.

Das Projekt umfasst den Bau einer Thermolyse-Anlage für das Recycling von Altreifen mit einer Verarbeitungskapazität von bis zu 90.000 Tonnen Altreifen pro Jahr, die in zwei Phasen von jeweils 45.000 Tonnen realisiert werden soll. VTTI wird alleiniger Eigentümer der Anlage sein, während Pyrum als Entwicklungspartner fungiert und seine eigene patentierte Thermolyse-Technologie zur Verfügung stellt. Nach einer umfassenden Evaluierung wurde Pyrum aufgrund seiner fortschrittlichen und bewährten Thermolyse-Technologie und seiner Erfolgsbilanz beim Betrieb industrieller Anlagen in Europa als Entwicklungspartner ausgewählt.

Die Kooperation entspricht der strategischen Vision von VTTI, seine Infrastruktur für nachhaltige Energielösungen auszubauen. Im Rahmen der Verpflichtung von VTTI, 50 % seiner Einnahmen aus Übergangs- und erneuerbaren Energien zu erzielen, stellt die Entwicklung dieser Anlage einen wichtigen Meilenstein bei der Diversifizierung des Portfolios dar. VTTI strebt die Entwicklung ähnlicher Anlagen an seinen bestehenden Standorten weltweit an.

Guy Moeyens, CEO von VTTI, kommentierte die Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit mit Pyrum ist ein wichtiger Schritt auf unserem Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Durch die Integration der hochmodernen Thermolyse-Technologie in unsere bestehende Infrastruktur diversifizieren wir nicht nur unser Energieportfolio, sondern leisten auch einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft. Dieses Projekt spiegelt das Engagement von VTTI für Innovation und verantwortungsvolle Energielösungen wider und stärkt unsere Rolle beim Übergang zu einer grüneren und nachhaltigeren Energielandschaft.“

Das Thermolyseverfahren wird Altreifen in wertvolle Nebenprodukte wie Thermolyseöl und recovered Carbon Black (rCB) umwandeln. Durch die Nutzung seiner bestehenden Infrastruktur und seiner Expertise will VTTI den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft erleichtern und gleichzeitig die Nachhaltigkeit industrieller Reststoffe verbessern.

Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG, über die Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit mit VTTI markiert den nächsten wichtigen Meilenstein im modernen Reifenrecycling und bietet großes Potenzial für die Zukunft. Wir sind sehr stolz auf das in uns und unsere Technologie gesetzte Vertrauen. Mit dem Bau unserer bisher größten Pyrum-Recyclinganlage, die eine Kapazität von bis zu 90.000 Tonnen Altreifen pro Jahr haben wird, setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für die Kreislaufwirtschaft in Europa. Unser Ziel ist es, nicht nur einen aktiven Beitrag für eine umweltfreundlichere Zukunft zu leisten, sondern auch ein nachhaltiges Recyclingsystem für Altreifen zu schaffen. Das können wir nur mit einem engagierten Team und starken Partnern an unserer Seite erreichen.“

Die neue Anlage wird bei ATPC im Hafen von Antwerpen und Brügge (PoAB) errichtet, einem der wichtigsten Industriezentren Europas und Sitz des größten integrierten Chemieclusters in Europa. Die strategische Lage von VTTI Antwerpen innerhalb des PoAB gewährleistet die Anbindung an ein umfangreiches Pipelinenetz und die Nähe zu vor- und nachgelagerten Industriebetrieben. Darüber hinaus bietet der Standort einen engen Zugang zu den größten europäischen Altreifenmärkten, darunter Deutschland, Großbritannien und Frankreich, und ist somit ein idealer Standort für eine groß angelegte Recyclinginitiative.

Die Altreifen-Recyclinganlage unterstützt direkt die Ziele des Green Deal der Europäischen Union. Der Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (Circular Economy Action Plan, CEAP) der Europäischen Kommission, ein Eckpfeiler des Green Deal, zielt darauf ab, den Verbrauch natürlicher Ressourcen zu verringern, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu fördern und einen Beitrag zur Erreichung des EU-Ziels der Klimaneutralität bis 2050 zu leisten. Durch diese Initiative spielen VTTI und Pyrum eine aktive Rolle beim Übergang Europas zu einer Kreislaufwirtschaft und unterstützen sowohl die ökologische Nachhaltigkeit als auch die wirtschaftliche Entwicklung.

Nächste Schritte

Nach Abschluss der Vereinbarung hat VTTI bereits ein Grundstück an seinem Standort in Antwerpen für das Projekt zur Verfügung gestellt, und die Vorbereitungen für das Genehmigungsverfahren sind im Gange. Die Marktkonsultation bezüglich des Rohmaterials und der Abnahme von Öl und rCB wird zu gegebener Zeit erfolgen.

Mit der Vertragsunterzeichnung leitet Pyrum nun die Engineering-Phase ein, in der das Anlagenkonzept für eine Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen pro Jahr überarbeitet und erweitert wird. Ziel ist es, die Anlage so zu optimieren, dass sie in Antwerpen bis zu 90.000 Tonnen Altreifen pro Jahr verarbeiten kann.

Die Partnerschaft unterstreicht das kontinuierliche Engagement von VTTI, Pionierarbeit für die nächste Generation der Energieinfrastruktur zu leisten, und stärkt seine Rolle als führendes Unternehmen für nachhaltige Energielösungen.

Über VTTI:

Seit mehr als 18 Jahren ist VTTI weltweit führend auf dem Gebiet der unabhängigen Energiespeicherung und entwickelt wichtige Energieinfrastrukturen, die für den Übergang zu einer CO2-neutralen Zukunft erforderlich sind. Unter dem Motto "Energy to Move Tomorrow" sorgt das Unternehmen für einen sicheren Zugang zu lebenswichtiger Energie, einschließlich Biokraftstoffen, Chemikalien, Gasen und anderen Energieprodukten, und beschleunigt den Übergang zu nachhaltigen Energiequellen für Kunden und Partner. Weitere Informationen finden Sie unter www.vtti.com.

VTTI hat seinen Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Eigentümer des Unternehmens sind IFM Investors, Vitol und ADNOC.

Über Pyrum Innovations AG

Die Pyrum Innovations AG hat den Recyclingmarkt für Altreifen revolutioniert. Seit 2008 entwickelt das Unternehmen eine innovative Thermolyse-Technologie, die es ermöglicht, Altreifen und Kunststoffen nahezu emissionsfrei zu recyceln. Durch den Prozess können hochwertige Produkte wie Thermolyseöl und rCB (recovered Carbon Black) zurückgewonnen werden, die durch renommierte Partner wie BASF, Continental und Schwalbe zur Herstellung neuer Produkte verwendet werden. Damit schließt das Unternehmen den Wertstoffkreislauf und verfolgt ein zu 100 % nachhaltiges Geschäftsmodell. Seit 2020 ist die erste eigens gebaute Anlage am Stammsitz in Dillingen/Saar im Dauerbetrieb, die im Rahmen der Standorterweiterung 2024 um zwei weitere Anlagen komplettiert wurde. Dank angesehener Zertifikate wie REACH und ISCC Plus gelten die Produkte als qualitativ hochwertig sowie nachhaltig und erneuerbar.

www.pyrum.net

Kontakt

IR.on AG

Frederic Hilke

Telefon: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com

Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net

