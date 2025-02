Macron unterrichtet EU-Partner über Gespräche mit Trump

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die anderen Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in einer Videokonferenz über seine jüngsten Gespräche mit US-Präsident Donald Trump unterrichtet. Die rund 30-minütige Schalte sei am Mittwochvormittag organisiert worden, berichteten EU-Beamte in Brüssel. Am Ende habe es auch einen kurzen Teil mit Fragen und Antworten gegeben.

Über den Inhalt der vertraulichen Gespräche wurde zunächst nichts bekannt. EU-Ratspräsident António Costa teilte im Anschluss lediglich kurz mit, der Austausch sei sehr nützlich für die Vorbereitung des EU-Sondergipfels am 6. März gewesen. Bei ihm sollten Beschlüsse zur weiteren Unterstützung der Ukraine und zur Stärkung der europäischen Verteidigung gefasst werden.

Hintergrund ist insbesondere die neue US-Ukraine-Politik. Sie zielt darauf ab, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kreml-Chef Wladimir Putin in Verhandlungen über ein Ende des Krieges zu zwingen und den Europäern die Verantwortung für die Absicherung eines möglichen Friedensdeals zu übertragen.

Macron war am Montag der erste europäische Staatschef gewesen, den Trump in seiner zweiten Amtszeit im Weißen Haus empfing. Der Franzose drang bei den Gesprächen unter anderem darauf, dass die bei den jüngsten Gesprächen amerikanischer und russischer Vertreter außen vor gelassenen Europäer stärker in Verhandlungen einbezogen werden./aha/DP/jha