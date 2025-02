Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 72,55 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legte um 33 Cent auf 69,27 Dollar zu.

Die Ölpreise stabilisierten sich nach den erneuten Verlusten am Dienstag. Das in den USA im Februar sehr stark gesunkene Verbrauchervertrauen hatte auch die Ölpreise belastet. Ein schwächerer Konsum würde auch die Rohölnachfrage dämpfen. Die Zoll- und Wirtschaftspolitik von Präsident Donald Trump verunsichert nach Einschätzung des privaten Instituts Conference Board die Verbraucher. Die Nachfrage nach Rohöl wird zudem durch die schwache Wirtschaftsentwicklung in China belastet.

Zudem könnte bald mehr Öl aus dem Irak auf den Markt kommen. Es geht dabei um die Wiederaufnahme der Lieferungen von den Ölfeldern in der kurdischen Provinz im Norden des Irak an einen Hafen in der Türkei. Die kurdische Provinzregierung und die Zentralregierung in Bagdad haben sich auf die Wiederaufnahme der Pipeline geeinigt. Es fehlt nur noch die Zustimmung der Türkei./jsl/la/jha/