Presserat rügt Medien so oft wie nie zuvor

BERLIN (dpa-AFX) - Der Deutsche Presserat hat im vergangenen Jahr so häufig Redaktionen gerügt wie nie zuvor. 86 Mal machte das Gremium von seiner schärfsten Sanktion - der öffentlichen Rüge - Gebrauch, wie der Rat mitteilte. "Mehr als jede dritte Rüge bezog sich auf schwere Verstöße gegen die journalistische Sorgfalt. Oft ging es um sachliche Fehler, aber auch um ungeprüfte Schätzungen und Spekulationen."

Für den Presserat seien die zahlreich eingegangenen Beschwerden gegen Berichterstattung ein Beleg dafür, dass die Leserschaft besonders sensibel auf Sorgfaltspflichtverstöße reagiere. "Die Prüfung und wahrheitsgetreue Wiedergabe von Fakten sollte oberste Priorität haben", hieß es im Jahresbericht. 2023 hatte der Rat 73 Rügen erteilt - was damals der Höchstwert war.

Der Presserat ist die freiwillige Selbstkontrolle der Presse - also von Berichten in Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien. Eine öffentliche Rüge bedeutet, dass das entsprechende Medium diese transparent für die Leser veröffentlichen muss. Immer wieder hatte es in der Vergangenheit Kritik gegeben, wenn Pressehäuser dieser Vorgabe nicht gefolgt waren./rin/DP/nas