Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Trump/Europa

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Trump/Europa:

"Was in 80 Nachkriegsjahren an Vertrauen und transatlantischen Bindungen gewachsen ist, geht unter der Regie von Donald Trump in einem atemberaubenden Tempo den Bach hinunter. In einer beispiellosen weltpolitischen Kehrtwende hat der US-Präsident die Seiten hin zu Wladimir Putin gewechselt. Ob beim Besuch europäischer Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus oder bei Abstimmungen der UN: Trump wirft sämtliche Bindungen und Verpflichtungen der Nachkriegsordnung über Bord und verrät die gemeinsamen Werte des Westens. Für Europa kann es gar keine Alternative geben als jene, die Friedrich Merz jüngst nannte: Für die Europäer ist es höchste Zeit, sich von den USA unabhängiger zu machen und sicherheits-, handels- sowie wirtschaftspolitisch auf eigene Füße zu kommen. Die ganze Last der Verantwortung für die Ukraine und für die künftige Sicherheit auf dem Kontinent liegt jetzt auf europäischen Schultern."/yyzz/DP/ngu