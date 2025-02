Dax niedriger erwartet - EZB-Protokolle im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger starten.

Am Mittwoch hatte er 1,7 Prozent fester bei 22.794 Punkten geschlossen. Für gute Stimmung an den Börsen in Europa sorgte die Hoffnung auf konjunkturstützende Maßnahmen in Deutschland. Die Wall Street fand keine einheitliche Richtung. Nach US-Börsenschluss veröffentlichte Nvidia Geschäftszahlen. Der Verkaufserfolg des neuen Spitzenprozessors für Künstliche Intelligenz (KI) bescherte dem Halbleiter-Hersteller den siebten Rekord-Quartalsumsatz in Folge.

In den Fokus dürfte im Tagesverlauf die Europäische Zentralbank (EZB) rücken, die die Protokolle ihrer Zinssitzung von Ende Januar veröffentlicht. Experten erhoffen sich von dem Einblick in die internen Diskussionen der Währungshüter Aufschluss über den Zinskurs. Außerdem legt die EZB eine Woche vor ihrem nächsten Zinsentscheid wichtige Kennzahlen zur Kreditvergabe vor. In den USA stehen die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal an. Die US-Wirtschaft dürfte vor dem Jahreswechsel ihr Wachstumstempo verringert haben.

Auf Unternehmensseite in Deutschland stehen die Geschäftsberichte des Rüstungszulieferers Hensoldt und des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf auf der Agenda.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 22.794,11

EuroStoxx50 5.527,99

EuroStoxx50-Future 5.537,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 43.433,12 -0,4%

Nasdaq

S&P 500 5.956,06 +0,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 38.234,24 +0,2%

Shanghai 3.371,17 -0,3%

Hang Seng 23.714,50 -0,3%

(Bericht von Zuzanna Szymanska, Daniela Pegna, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)